Ondernemers pakken uit met tal van acties tijdens braderie in Waregem: “Wie Iedereen Bouwt en Herfstshopping bezoekt, maakt kans op kunstwerk van 1.800 euro”

De lokale Unizo-afdeling en Winkelen in Waregem slaan tijdens de braderie van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober de handen in elkaar om veel bezoekers en klanten naar het stadscentrum te lokken. Wie een bezoek aan Iedereen Bouwt combineert met een aankoop tijdens de Herfstshopping maakt kans op een schilderij van kunstenaar Denis De Gloire. Daarnaast vinden er tijdens het braderieweekend heel wat kleinere marktjes en activiteiten plaats.

De traditionele jaarmarkt bij het begin van de herfst lokt al drie decennia lang heel wat kooplustigen naar het centrum van de Paardenstad. De Waregemse ondernemers en handelaars pakken dit jaar opnieuw uit met een mooie en goedgevulde agenda. In de Expo kan je je tijdens ‘Iedereen Bouwt’ opnieuw laten inspireren door meer dan vijftig standhouders. De gekende bouw- en verbouwbeurs wordt georganiseerd door Unizo.

Datzelfde weekend – tevens het nationale Weekend van de Klant – organiseert Winkelen in Waregem de Herfstshopping. De vele handelaars in het Het Pand en de centrumstraten voorzien dan leuke extraatjes en animatie. De braderie lokt ook kermisattracties en marktkraampjes naar de stadskern. Tal van kleinere activiteiten maken ook deel uit van het koopjesweekend.

Ambachtsmarkt in Den Hemel

Zo vind je in de Stormestraat het Fair Fashion Lab met workshops en een tentoonstelling, de Kringloopwinkel opent er tijdelijk een pop-up. In de Stationsstraat stellen lokale ondernemers en hobbyisten op zaterdag hun producten voor in Stadscafé Den Hemel, bij Dekeyzer keukens en interieur wordt er zondag een Boerenmarkt georganiseerd. Zondag is er ook een antiek- en rommelmarkt op het Marktplein.

“Unizo en Winkelen in Waregem slaan bovendien de handen in elkaar om nog meer bezoekers naar het centrum te lokken”, zegt citycoach Maarten Moerman. “Wie een bezoek aan Iedereen Bouwt combineert met een aankoop bij een deelnemende handelaar van de Herfstshopping, maakt kans op een waardebon van het gloednieuwe Hotel T of een kunstwerk van Denis De Gloire ter waarde van 1.800 euro.”

Shuttledienst

Deelnemen kan eenvoudig via flyers, die je zowel op de bouwbeurs als in de winkels vindt en er ook kan indienen. De twee organisaties voorzien ook een shuttledienst. “Op zaterdag kan je gratis parkeren voor Waregem Expo, op zondag vindt er een wedstrijd van Essevee plaats en kan je door de drukte ook terecht op de Gaverbeekhippodroom. De shuttle brengt je vervolgens heen en weer naar de verschillende locaties”, besluit Moerman. (LV)