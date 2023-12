Ondernemer Dominique De Clerck schiet vzw Kansarmen te hulp: Een bestelwagen als kerstcadeau

Dominique De Clerck van kledingzaak Bluesand heeft Kansarmen vzw afdeling Wenduine vlak voor kerst een mooie bestelwagen cadeau gedaan, met daarop het logo van de armoedevereniging. “Ik ben mij ervan bewust dat hierop tegenstrijdige reacties gaan komen, maar ik wou écht iets doen voor die mensen.”

Dat de nood er wás, staat buiten kijf: de Vito waarmee de vzw momenteel rondrijdt, is volgens Myriam Verstraeten achttien jaar oud en heeft intussen zo’n 500.000 kilometer op de teller staan. “We doen er zo’n duizend per week, voor de voedselbedeling aan een negentigtal gezinnen in de regio. Onze vaste chauffeur rijdt tot in Knokke-Heist, en ook Brugge en Jabbeke vallen binnen ons werkingsgebied”, vertelt ze.

Dominique De Clerck is de zaakvoerder van Bluesand, een sportieve kledingzaak met vier vestigingen aan de kust. “Het verhaal van Myriam was mij ter ore gekomen via schepen Marleen De Soete, die de vereniging een warm hart toedraagt. Ik ben dan zelf ook eens met Myriam aan de praat geraakt, en haar verhaal kwam binnen. Ik heb er zelfs een nachtje van wakker gelegen”, aldus Dominique, die niet bij de pakken bleef zitten.

“Myriam had mij ook verteld over haar aftandse Vito en dat zette mij aan het denken: was er nu echt niets wat we konden doen?” Een telefoontje naar zijn garagist leek de juiste beslissing. “Toevallig had hij juist een mooi jong occasietje staan, uit een faling. Een Fiat Doblo met amper 15.000 kilometer op de teller”, aldus Dominique. Zijn garagist deed zelf ook een mooie geste en verkocht hem de bestelwagen tegen eigen inkoopprijs. “Mét nog vijf jaar gratis onderhoud op de koop toe”, glimlacht Dominique.

Hij is ook van plan om in zijn winkel een collectebus te zetten voor de vzw. “En we gaan een inzamelpunt voor herbruikbare kledij opstarten. Kansarmoede is een onderbelicht probleem. Deze vzw verdient een duwtje in de rug en zou wel wat meer in the picture mogen staan. En ja, ik ben er mij van bewust dat ik hierop als handelaar tegenstrijdige reacties ga krijgen. Maar ik wou écht iets doen voor die mensen.”

Christel kijkt mee

Het logo van vzw Kansarmen Wenduine zijn twee handen die een hartje vormen. En in dat hartje prijkt sinds kort een C: de eerste letter van Christel, de zus van Myriam, die eind vorig jaar omkwam in een verkeersongeval en mee het hart van de vzw vormde. “Ze kijkt hierboven mee”, zegt Myriam. (WK)