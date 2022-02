Ondernemende Odila viert honderdste verjaardag in Woumen

Vandaag, woensdag 16 februari, wordt Odila Vandekerckhove 100 jaar. Een naam die niet onmiddellijk veel Diksmuidse belletjes laat rinkelen maar als men weet dat Odila de echtgenote was van Karel (pater) Vandenabeele met wie ze van 1957 tot 1985 café ’t Patersvat aan het station uitbaatte, dan wordt bij menig iets oudere Diksmuideling een gezicht op deze naam gekleefd.

Het echtpaar was immers niet alleen heel ondernemend in Diksmuide tijdens de tweede helft van de vorige eeuw maar Odila heeft ook nog een wielerverleden. Odiel Defraeye, de legendarische eerste Belgische winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, was niet alleen haar oom, maar ook haar dooppeter. Hij gaf dan ook zijn naam mee aan haar. ‘De wielerinteresse heeft ze nog altijd op haar 100ste. Nu is een grote fan van Wout van Aert,’ vertelt haar zoon Karel ons.

Odiel Defraeye kocht met het geld dat hij als wielrenner had verdiend een herberg in Rumbeke waar enkele jaren nadien een velodroom in openlucht werd bijgebouwd. Dat café werd later overgenomen door de ouders van Odila. Toen haar toekomstige Karel er eens naar een wedstrijd kwam kijken en vervolgens zijn dorst ging lessen in het café sloeg de vonk over.

Karel Pater

Karel en Odila trouwden en zij volgde hem naar Diksmuide waar hij toen al herberg ’t Patersvat runde in die tijd ook een depot van het trappistenbier van West-Vleteren. Karel leverde dit bier aan menig herberg in de streek vandaar zijn roepnaam’ Karel Pater’.

Koffie met cognacsmaak

Het koppel was nog op andere vlakken ondernemend. Achter het café was er een grote koer met een veebascule. Destijds was er op maandag een beestenmarkt met soms wel 150 dieren. Beenhouwers en groothandelaars kwamen er vee kopen en dronken achteraf opvallend veel koffie in het café. In die jaren mocht sterke alcoholische drank niet verkocht worden in herbergen maar Odila had toen echter al een speciaal koffierecept waardoor een tasje koffie er een opvallende cognac-bijsmaak had. Ook Karel had zijn recept, dat van paté. Hierdoor kwamen in de tweede helft van de vorige eeuw velen naar Diksmuide om er in het Patersvat te proeven van een boterham met boerenhesp, kaas en natuurlijk Karels paté.

Van ’t Patersvat nam Odila bij haar 60ste verjaardag afscheid om met haar Karel te gaan wonen in Kaaskerke. Maar dat er nu, op de plaats van hun vroegere herberg een nieuwbouwproject komt dat de naam krijgt van hun vroegere herberg ’t Patersvat, daar is Odila trots op.

Ook transportrbedrijf en b&b

Karel en Odila stampten ook nog een transportbedrijf uit de grond dat zorgde voor de distributie van dag- en weekbladen en ze openden in 1978 naast hun café ook een van de eerste bed and breakfast-zaken in Diksmuide.

Tussen al die zaken door volgde Odila ook nog de paardensport. Haar man was immers niet alleen aankomstrechter op de Oostendse hippodroom, hij was samen met zijn zoon Karel junior ook actief in de draverssport. Karel en Odila hadden zelf enkele dravers, een overwinning op kerstdag 1983 in Sterrebeek is haar mooiste herinnering aan die periode.

Ten slotte drukten het koppel ook zijn stempel op de Diksmuidse gemeenschap. Haar man, die ook ereburger was van Diksmuide, stond niet alleen aan de wieg van de Boter- en Kaasfeesten, hij was ook jarenlang de ceremoniemeester tijdens de intronisatieplechtigheid van de Orde van de Beuterwaeghe op pinkstermaandag.

Odila heeft met Karel twee zonen, Karel junior en Dirk. De eerste woont in Diksmuide, zijn broer woont al ruim tien jaar in Hongarije. Momenteel verblijft Odilla in wzc Zilvervogel in Woumen. (SD)