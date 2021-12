Ondergrondse glasbol in begin Menensesteenweg in Wervik

In het begin van de Menensesteenweg is er een ondergrondse glasbol voor apart wit en gekleurd glas geplaatst. Enkele jaren geleden was dat al het geval in de Zuidlaan op wijk Het Park in Wervik en vorig jaar in de Wittepoortlaan in Geluwe.

De nieuwe glasbol bevindt zich vlakbij de Politieke Gevangenenlaan. Schepen van Milieu Ann Degroote (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) is blij met deze derde ondergrondse glasbol in de stad. “De kosten voor de levering van het containersysteem zijn voor de afvalintercommunale Mirom Menen, dat hiervoor kan rekenen op subsidies van Fost Plus.”

Voordelen

“Een ondergrondse glasbol biedt heel wat voordelen. Het beperkt niet alleen de visuele hinder, maar er is ook minder lawaaihinder van rinkelend glas en we treffen minder zwerfvuil aan rond de glasbollen. Het is de bedoeling om in de toekomst bij grote wegenwerken en bij de (her)aanleg van woonwijken te bestuderen of we bestaande glasbollen ondergronds kunnen verplaatsen. Bovengrondse glasbollen waarbij we veel zwerfvuil aantreffen, komen hiervoor in aanmerking.”

Er komen ook ondergrondse glasbollen in Wervik en de Kloosterstraat in Geluwe. De exacte locatie hangt af van de aanwezigheid van ondergrondse nutsleidingen en rioleringen.

(EDB)