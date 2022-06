‘Onder water – erfgoed in de Noordzee’: openluchtexpo op provinciedomein Atlantikwall

De fototentoonstelling ‘Onder water – erfgoed van de Noordzee’ toont beelden van wat op de zeebodem of onder het strand ligt en dus aan ons oog onttrokken is.

Een bronzen beeld, gevonden op het passagiersschip Christiaan Huyghens, de ‘Titanic van Nederland’, gezonken in 1945. Het anker van het Nederlandse 18de-eeuwse ‘Buitenratel’-wrak dat in moeilijkheden kwam voor de Belgische kust op weg naar Oost-Indië. De HMS Crested Eagle, een raderstoomboot die op 29 mei 1940, tijdens Operatie Dynamo, gebombardeerd werd bij het verlaten van de haven van Duinkerke. 300 opvarenden kwamen om…

De bodem van de Noordzee ligt bezaaid met erfgoed: wrakken van schepen en vliegtuigen en soms sporen van bewoning. Ook op het strand duikt soms vanuit de branding vergeten erfgoed op. Deze fototentoonstelling toont een staaltje van wat te vinden is in het Kanaal en de Noordzee, tussen het Noord-Franse Wissant en de Nederlandse Waddeneilanden. Met een extra vleugje aandacht voor de Belgische wateren. Veel wrakken zijn artificiële riffen, met een rijke biodiversiteit. Een deel van de scheeps- en vliegtuigwrakken zijn zeemansgraven geworden. In wrakken uit de twee wereldoorlogen ligt vaak munitie, die kan lekken. Andere vormen dan weer een hindernis voor de scheepvaart. Zoveel verschillende aspecten van dit erfgoed onder water dat met deze expo op grote panelen in het park van het provinciedomein aan de oppervlakte komt.

De expo met Mathiau de Meyer als curator toont foto’s van o.a. Dieter Decroos, Mathieu de Meyer, Cor Kuyvenhoven, Nicolas Mouchart, Bruno Pruvost, Tomas Termote, Sven Van Haelst en Vic Verlinden. De expo loopt tot in mei 2023 en is altijd toegankelijk. (ML)