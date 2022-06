Onder meer dankzij Amine won Mesen weer stappenclash: “Aan 10.000 stappen ben je vlug”

Nu al voor de derde keer wint Mesen de regionale 10.000 stappenclash van Logo Midden-West-Vlaanderen. Mesen eindigde op de eerste plaats dankzij de medewerking van 54 actieve stappers die in de maand mei per dag gemiddeld 10.613 stappen zetten. Opmerkelijk in Mesen is de prestatie van Amine Touba (17 jaar), hij was de jongste deelnemer en zette in mei 413.000 stappen.

Amine woont in de Mesense Vredeswijk, het was zijn vriendin Iluna Lucas die hem aanspoorde om deel te nemen aan de stappenclash. “Sporten, daar hou ik van. Stappen is daar een onderdeel van. Aan 10.000 stappen per dag ben je vlug, hoor. Van mijn woning stap ik naar de bushalte. Van het station van Ieper naar het KTA en over de middag durf ik wel eens mijn loopschoenen aan te trekken voor een oefenloop. Na de schooluren trek ik te voet naar de Ieperse fitness en aansluitend weer naar de bus en naar huis.”

Tien kilometer per dag

Ook ’s avonds zit Amine niet stil. “Vanuit de wijk stap ik naar het marktplein om samen te zijn met vrienden. Het gebeurt vaak dat we doorstappen naar het voetbalplein gelegen bij Peace Village om daar wat te sjotten.”

Amine was alvast aangenaam verrast met het behaalde resultaat. “Over 31 geregistreerde dagen haalde ik gemiddeld zo’n 10 kilometer per dag. Dat lijkt wel veel, maar zo heb ik het alvast niet aangevoeld.”

Amine heeft een Algerijnse vader en Belgische moeder en volgt de houtafdeling in het KTA Ieper. “Ik ben nog bij geen enkele club aangesloten. Voorlopig proef ik van vele sporten. Mijn voorkeur gaat wel uit naar de uren in de fitness. Misschien ga ik in de toekomst wel inzetten op gewichtheffen.”

De 10.000 stappenclash is een organisatie van Logo Midden-West-Vlaanderen om het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid uit te voeren. De wisselbeker blijft ook dit jaar in het Mesense stadhuis. Aan de overwinning hangt ook een prijzenpakket vast. Net als bij de vorige edities worden dit toestellen om het bewegen verder te onderhouden. (Marc Desender)