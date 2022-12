Ondanks vrieskou verspreiden lopers en (snor)fietsers het vredeslicht in Westhoek

Het geeft licht en warmte, maar blijft gratis: het vredeslicht is weer in de Westhoek. Dankzij tal van vrijwilligers en verenigingen, die het vanuit Vredesstad Ieper meenamen naar de andere zeventien gemeenten. Voor het eerst ook op de snorfiets. “Alle manieren zijn goed.”

“Het simpel gebaar van licht delen, verbindt mensen in een donkere periode. Op een positieve manier. En over ras, religie, geaardheid, leeftijd, land en alle andere grenzen heen”, stelt Filip Deheegher. Als Iepers vredesambtenaar en bezieler van het platform Westhoek Vredeshoek haalde hij het vredeslicht, dat elk jaar vertrekt vanuit Bethlehem, naar zijn regio.

Het vredessymbool staat nu vooral in het teken van Oekraïne en werd zaterdag vanuit Ieper verspreid naar de rest van de Westhoek door verenigingen en vrijwilligers. En dit keer zonder mondmasker.

Halve marathon

“Maar wel weer op een warme wijze, ondanks de vrieskou”, aldus Deheegher. “De Ieperse Lokomotief-runners liepen een halve marathon vanaf de Lakenhallen om het vredeslicht tot in Lo-Reninge te brengen. Dat is een voorbeeld van hoe het vredeslicht hier meestal te voet of lopend verspreid wordt. Nieuw dit jaar was de deelname van een solexclub. Een solex is een kruising tussen een fiets en een mobiletje, een soort snorfiets. Daarmee werd het licht gebracht van Vleteren naar Alveringem. Alle manieren zijn goed om het licht te verspreiden.”

Na aankomst in elke Westhoekgemeente krijgen inwoners de kans om het licht af te halen op een centrale plek, veelal het gemeentehuis of toeristisch onthaal. “Zo kan iedereen het verder delen met familie, vrienden en buren”, zegt Deheegher. “Iemand kwam het zelfs ophalen om op het graf van diens ouders te zetten op kerstavond. Een ander persoon wou daarmee een jonge Britse soldaat een zalige kerst wensen. Deze regio was een goeie eeuw geleden al eens verbonden, maar dan door oorlog.”

De Warmste Week

De vrijwilligers verspreidden het licht nu voor het tweede jaar op rij vanuit Ieper, Vredesstad en grootste stad in de Westhoek. Maar dat gebeurt volgend jaar misschien anders. “Het vredeslicht hoeft niet altijd vanuit Ieper te vertrekken”, vindt Deheegher.

“Er zijn ook ideeën om dit initiatief te verbinden met De Warmste Week en een goed doel. Zolang het maar een teken blijft van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid tussen mensen, in deze donkere periode voor kerstmis en het jaareinde.”

