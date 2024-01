Ondanks verbod toch vuurwerk op oudejaarsavond in regio Roeselare – Izegem

Ondanks het vuurwerkverbod werd er tijdens de overgang van oud naar nieuw toch heel wat vuurwerk afgestoken in de regio rond Roeselare en Izegem. De politie kreeg 22 meldingen binnen van bezorgde burgers.

De politiezone RIHO besliste om in aanloop naar de eindejaarsfestiviteiten een vuurwerkverbod in te stellen. De hevige wind die de voorbij dagen waaide kon mogelijk voor problemen zorgen. Verschillende bewoners van zowel Roeselare als Izegem lapten het vuurwerkverbod aan hun laars.

Verspreid over het grondgebied van de politiezone was er zondagnacht her en der vuurwerk te bewonderen. Op sociale media bleken de reacties uiteenlopend. Verschillende mensen genoten van het kleurrijk spektakel, anderen vonden het afsteken van vuurwerk totaal onverantwoord. De politiezone RIHO kreeg in totaal 22 meldingen van bezorgde burgers binnen. Doordat het controleren van het afsteken van vuurwerk niet evident is, kwam de politie niet tussen.