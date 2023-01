Ondanks tragisch overlijden van slager Rik (59) gaat nieuwjaarsdrink naast slagerij tóch door: “Als eerbetoon”

Het overlijden van slager Rik Van Hoecke (59), die afgelopen weekend om het leven kwam bij een tragisch jachtongeval in Oostveld bij Oedelem, zorgt nog steeds voor een schokgolf in het dorp. In samenspraak met de familie besliste het gemeentebestuur om de geplande nieuwjaarsdrink komend weekend – nota bene vlak naast de slagerij – te laten plaatsvinden.

“Oostveld verkeert door het overlijden van hun geliefde slager en vriend Rik Van Hoecke in een diepe rouw”, beseft burgemeester Jos Sypré. “Het is dus helemaal niet evident om er de geplande nieuwjaarsdrink op zondag 8 januari op het kerkplein, vlak naast de slagerij te organiseren. In overleg en op verzoek van de familie gaat de receptie toch door. We zien het eerder als een ingetogen gebeuren, als een moment van ontmoeting, als een eerbetoon aan Rik.” (MM)