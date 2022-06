Ondanks tegenwerking van weergoden is organistie tevreden over eerste (sport)event voor Joke Behaegel

Het beklijvende verhaal van Joke Behaegel, de mama die amper vijf maanden na de geboorte van haar tweeling, een vernietigende kankerdiagnose kreeg en nog voor de eerste verjaardag van haar kinderen overleed, komt hard binnen. Uiteraard nog het meest voor al wie haar lief had. En dat zijn natuurlijk familie en vrienden.

Omdat afscheid nemen vorig jaar moeilijk was door de geldende coronamaatregelen, zetten Maaike Behaegel en Vincent Decouttere, respectievelijk de zus en echtgenoot van Joke, samen met een team medewerkers de schouders onder het eerste (sport)event voor Joke. Je kon met startpunt aan De Nieuwe Deure op Pinksterzondag 5 juni verschillende afstanden wandelen en fietsen. “Maar het weer was ons niet gunstig gezind. Niettemin zijn we tevreden. Ondanks de vele regen is toch 80 procent van de ingeschreven mensen afgekomen, sommigen switchten wel van fietsen naar wandelen omdat het door het natte wegdek soms wat gevaarlijk was”, vertelt zus Maaike.

De commentaren die de organisatoren kregen waren ook lovend. “De mensen waren tevreden over het parcours dat we uitgestippeld hadden en ontdekten ook soms nieuwe hoekjes van Roeselare.” Over het exact aantal deelnemers en de opbrengst voor het goede doel (FIKO) zal pas later meer nieuws zijn.