Ondanks protest komt Sint toch met zwarte pieten naar Kortrijk

Ondanks het slechte weer stonden tot ver op de Collegebrug Kortrijkzanen te wachten op de aankomst van de Sint. Onder de aanwezigen was een delegatie van actiegroep ‘België Kan Het’ met een stille betoging tegen de traditionele zwart geschminkte piet.

Gezien de zware regenval afgelopen dagen deed Sinterklaas zijn intrede met paard en koets. “Geen stoute kinderen in Kortrijk” weerklonk het aan Buda Beach op de IJzerkaai, voor hij de sleutel van de stad ontving van Kelly Detavernier, schepen van Evenementen.

Wat verder stond de actiegroep ‘België Kan Het’ in stil protest tegen de stereotyperende blackface-pieten. “Hoewel we niet blij zijn met het gebruik van zwarte piet in Kortrijk, stellen we het wel op prijs dat burgemeester Vincent Van Quickenborne tenminste ons recht op protest respecteert”, zegt medeorganisator Mirjam Henkens (32). “In Ieper, Lier en Sint-Niklaas werden onze acties verboden, wat in strijd is met de mensenrechten. In Kortrijk hebben we gelukkig goed contact met de stad en de politie. Zo kon zowel ons demonstratierecht als de veiligheid gewaarborgd worden.” Eerder werd de actiegroep in Sint-Niklaas opgewacht en geïntimideerd door tegenstanders. “Er wordt vaak vanuit gegaan dat wij confrontatie opzoeken, maar onze betoging is steeds vreedzaam. Het is de tegenreactie die geweld uitlokt. Wij gaan niet in interactie”, aldus Mirjam.

Actiegroep ‘België Kan Het’ in stil protest tegen de stereotyperende blackface-pieten © MD

Stad Kortrijk koos dit jaar voor een mix van roetpieten en zwarte pieten. “Er zijn mensen die zich storen aan zwarte piet, mensen die zich storen aan de discussie en mensen die de traditie willen behouden. We willen vooral rekening houden met iedereen”, zegt burgemeester Van Quickenborne. “Zwarte piet is geen strafbaar racisme, maar tradities evolueren en wij evolueren mee. Het is vooral een kinderfeest.”

Sinterklaas en zijn pieten kan je deze namiddag vanaf 14 uur nog vinden in zijn huis in winkelcentrum K in Kortrijk.