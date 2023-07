Ondanks groene cijfers stopt publimagazine ‘Blits’ met 11 jobs op de schop: “Toch houden we er positief gevoel aan over”

Deze week belandt bij heel wat West-Vlamingen de laatste editie van ‘Blits’ in de brievenbus, een publimagazine dat al 15 jaar lang bedeeld werd over de provincie. Voor oprichter Jochen Van Coillie (33) uit Ieper is het een bitterzoet afscheid. “Vooral voor de mensen achter de schermen is het erg.”

Jochen Van Coillie van het bedrijf Mediatopper, dat drukwerk voor retailers maakt, wilde naar eigen zeggen afscheid in schoonheid nemen van het publimagazine ‘Blits’. In het boekje dat deze week bij meer dan een half miljoen West-Vlamingen in de bus valt, is te lezen dat het de laatste editie is. “Met pijn in het hart toch wel, maar we proberen vooral positief naar de toekomst te kijken.”

“Het magazine was een uitloper van onze andere taken, een soort uit de hand gelopen hobby als het ware. Er werden maandelijks zo’n 560.000 exemplaren gedrukt, en die werden over de hele provincie verdeeld, en zelfs een deel in de Vlaamse Ardennen, tot en met Gavere. We hebben heel wat mooie zaken beleefd en geschreven, maar het verhaal stopt vandaag, inderdaad. Er zijn verschillende redenen. We voelen dat de lokale handelaar, die de publiciteit afneemt, het erg lastig heeft. Dat is de afgelopen vijf tot tien jaar al zo, maar de coronacrisis heeft heel dat proces versneld.”

Doodsteek

“Maar ondanks alles haalden we toch nog groene cijfers. De doodsteek is echter de belasting op verspreiding van drukwerk. Om zo’n drukwerk te verspreiden, moeten we belasting betalen aan gemeentes. In Wallonië wordt zoiets gewestelijk geregeld, in Vlaanderen worden die tarieven vastgelegd op gemeentelijk niveau. Dat is een paar jaar geleden ingevoerd, en sommigen zien dat vandaag als een melkkoe. Een gemeente als Oudenburg bijvoorbeeld heeft begin dit jaar de belasting met de helft verhoogd. De meeste van die contracten lopen eind volgend jaar af, en de kans is groot dat we een stevige tariefverhoging mogen verwachten, omdat veel steden en gemeenten wel een extra financiële input kunnen gebruiken. Bovendien ziet het er niet naar uit dat de lokale handelaars het makkelijker zullen krijgen in de toekomst, ook omdat er zich steeds meer vanalles online afspeelt.”

“Voor de medewerkers was het geen verrassing, maar toch pijnlijk”

“Die belastingen knibbelden zo’n tien à vijftien procent van onze totale omzet af. Dat doorrekenen aan de handelaars lag moeilijk. Dus was het niet van die belastingverhoging, dan was de kans groot dat dit niet het laatste nummer was geweest. Maar we willen niet pessimistisch zijn. We houden er toch een positief gevoel aan over.”

Voor het Iepers bedrijf Mediatopper is de impact gering. “Ironisch genoeg is het ons bekendste maar ook kleinste product. Het is vooral een zware dobber voor onze medewerkers. We moeten elf mensen laten gaan. Hoewel het voor hen geen verrassing was en de meeste al weer aan de slag zijn, was dat toch pijnlijk. Een alternatief komt er niet meteen, maar we zijn hoe dan ook klaar voor de toekomst en nieuwe avonturen. Ik hou er ook aan om al mijn medewerkers en de lezers te bedanken voor al die jaren trouw.”