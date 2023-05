Ondanks arrest hof van beroep: waarom tweedeverblijfstaks in Knokke-Heist onveranderd blijft

Knokke-Heist is niet van plan om meteen verandering te brengen in de tweedeverblijfstaks. Het hof van beroep verklaarde de belasting van de kustgemeente nochtans onwettig. De daaropvolgende “agressieve communicatie” van Test Aankoop kunnen ze in Knokke-Heist matig appreciëren. “Het is belangrijk om een aantal zaken te nuanceren voor onze inwoners en tweedeverblijvers”, zegt het gemeentebestuur. Hoe zien ze het nu verder verlopen in Knokke-Heist?

Sinds 2021 helpt Test Aankoop de eigenaars van een tweede woning in Koksijde, De Panne en Knokke-Heist om de belasting – die ze jaarlijks moeten betalen – aan te vechten. Volgens de consumentenorganisatie is de taks ‘discriminatoir’. Tot nu toe werden alle bezwaarschriften tegen de taks door de gemeenten verworpen. Daarom trok Test Aankoop voor haar leden naar de rechtbank van eerste aanleg in Brugge en de eerste zaken werden in februari 2023 gepleit. De Brugse rechtbank had zich in eerdere gelijkaardige zaken al ongunstig uitgesproken en ook in de dossiers van de Test Aankoop-leden oordeelde ze dat de tweedeverblijfstaks niet discriminatoir was.

Het hof van beroep in Gent oordeelde daar onlangs anders over. Het hof verklaarde de tweedeverblijfstaks in een zaak van een particuliere dame onwettig. Volgens het hof is de uitleg van de gemeente – dat de belasting bedoeld is om de sociale samenhang te versterken, woningen te beschermen, en extra kosten te dekken die worden veroorzaakt door eigenaars van tweede woningen – niet geldig. “Hoewel dit een enkele beslissing is in een geïsoleerde zaak, is de boodschap duidelijk”, zegt de consumentenorganisatie.

Geen wijzigingen

In Knokke-Heist zijn ze evenwel niet van plan meteen iets te veranderen, laat het gemeentebestuur weten. “Hoewel dit uitgebreid belicht werd in de media het voorbije weekend, willen we vooralsnog een aantal zaken nuanceren naar de inwoners en tweedeverblijvers”, klinkt het. “In de eerste plaats is het belangrijk om weten dat het reglement op de tweedeverblijfstaks niet vernietigd is. Op dit moment onderzoeken advocaten van de gemeente het arrest. Intussen blijft Knokke-Heist de taks verder toepassen en worden de belastingbrieven dus wel degelijk verder bedeeld.”

Verder benadrukt het college van burgemeester en schepenen ook dat deze uitspraak gedaan is over één claim, geen allesomvattende claim, en dat élke zaak dus afzonderlijk moet behandeld worden. “Bovendien zijn er ook al uitspraken in het voordeel van onze badplaats gedaan, waar veel minder agressief over werd gecommuniceerd dan Test Aankoop in deze zaak doet”, klinkt het verder.

Op één na goedkoopste badplaats

Ten slotte wil Knokke-Heist graag benadrukken dat het de op één na goedkoopste badplaats aan de Belgische kust blijft qua tweedeverblijfstaks. Alleen De Haan is goedkoper. “Net als andere badplaatsen kiest Knokke-Heist voor dit type taks om residentieel wonen en de sociale samenhang tussen inwoners te beschermen. Bovendien dienen de inkomsten van de opgelegde taks om te investeren in het strand. Zo ontving Knokke-Heist afgelopen week nog het kwaliteitslabel Blue Flag, de vele recreatiefaciliteiten en de netheid en veiligheid van onze gemeente, met dank aan onder andere brandweer, politie, gemeenschapswachten en de reinigingsdienst. Door de investeringen met deze inkomsten herbevestigt Knokke-Heist keer op keer zijn reputatie van toplocatie voor alle inwoners en tweedeverblijvers”, stelt het gemeentebestuur. (MM)