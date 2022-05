Onbeperkt frieten eten in gewezen café De Pompeschitter

Na een jaar van verbouwen opende Brandon Debels de deuren van de derde vestiging van ‘All you can friet’. Voortaan kan je in het pand waar vroeger café De Pompeschitter huisde genieten van frieten à volonté.

Begin 2019 opende Ledegemnaar Brandon Debels (25) langs de Roeselarestraat in Rollegem-Kapelle zijn frituur All you can Friet. Liefhebbers kunnen er tegen 2,30 euro zoveel frietjes eten als ze op kunnen. “Het concept sloeg onmiddellijk aan.” In 2020 opende de ondernemende jongeman een tweede filiaal. Dit keer werd er gekozen voor een locatie langs een drukke weg. “Langs de Rijksweg in Lendelede eet 70 procent van onze klanten ter plaatse. Hier wordt dus veel vaker à volonté van de frietjes gesmuld.”

Toeristisch centrum

Geen twee zonder drie dacht Brandon. Hij liet zijn oog vallen op café De Pompeschitter in Dadizele. Het café stond al enige tijd leeg. “Toen Lieven Maes, de eigenaar van het gebouw, bij ons frieten kwam eten geraakten we aan de praat. Mede dankzij zijn steun konden we er de deuren openen van onze derde frituur.”

Het voorbije jaar werd het café verbouwd tot een moderne frituur met plaats voor 70 klanten. “We zitten daar op een perfecte locatie, in het centrum van een toeristische gemeente. Ik denk dat we Dadizelenaren zullen aantrekken, maar ook veel passanten en mensen die de gemeente komen bezoeken. Deze gemeente herleeft na de coronacrisis. In de meimaand komen hier duizenden bedevaarders langs. Maar ook tijdens de rest van het jaar komt er veel volk naar Dadizele.”

Nog plannen

All you can Friet Dadizele zal enkel op dinsdag gesloten zijn. Brandon zal er de eerste drie weken elke dag zelf aanwezig zijn. “Daarna zal ik ook weer in de andere frituren opduiken. Ik concentreer me ook op de bouw van een vierde filiaal. Waar dat zal zijn kan ik nog niet verklappen, maar het is de bedoeling dat we nog dit jaar de deuren openen.”

Deze zomer krijgt de frituur in Rollegem-Kapelle een make-over. De frituren in Lendelede en Dadizele lijken nu heel erg goed op elkaar.

“Door in elke frituur dezelfde meubels en materialen te voorzien, maken we van All you can Friet een herkenbare plek.”