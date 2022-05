Onbekenden pakken bord van gehekelde zone 30 in Lauwe aan

De nieuwe zone 30 blijft de gemoederen beroeren. Onbekenden gingen een van de borden aan de rand van Lauwe te lijf met verf.

De invoering van de zone, een project dat kadert in het verkeersveiligheidsplan van Menen, zorgt al van de eerste dag voor een erg verhit debat. Voorstanders loven de doortastende aanpak van het stadsbestuur, tegenstanders hekelen dan weer de zone wegens te groot en te beperkend. Op sociale media staan beide partijen met getrokken zwaarden tegenover elkaar maar het stadsbestuur zelf blijft voet bij stuk houden.

Op de eerste dag verdwenen 4 borden die de zone 30 afbakenen en gooide een grapjas ze te koop op een website met zoekertjes. Vandaag moest het bord ter hoogte van de Lauwbergstraat en de Dronckaertstraat eraan geloven. Onbekenden bedekten het volledig met een laag fluo roze verf.

Het stadsbestuur zal het bord zo snel mogelijk vervangen. Een klacht tegen onbekenden zal worden neergelegd. Schepen Patrick Roose bevestigde nogmaals dat de stad niet op de beslissing zal terugkomen. “We blijven sensibiliseren en gaan met inwoners in gesprek om de volledige argumentatie te brengen. De zone 30 in Lauwe is bewust zo gevormd om het zware vrachtverkeer uit het centrum te weren. Ondertussen merk je wel dat de verkeersveiligheid is gestegen en daar draait het uiteindelijk om. Heel wat mensen hebben hun rijgedrag ondertussen al aangepast.”