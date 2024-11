Onbekenden gaan aan de haal met duur materiaal uit het Brugs stadsmagazijn

Onbekenden hebben ingebroken in het stadsmagazijn in de Sint-Pieterskerklaan in Brugge en zijn aan de haal met duur materiaal uit een tiental camionettes. De Brugse politie bevestigt de feiten. Het onderzoek naar de daders loopt.

De feiten vonden plaats op 18 november. Naar wij vernamen moeten de daders zich de toegang verschaft hebben tot het stadsmagazijn, via een kapot glasraam, dat tijdelijk vervangen werd door een stuk plexi. Wat doet vermoeden dat ze ‘inside informatie’ kregen.

Asbestcontrole

Het glasraam was onlangs verwijderd in het kader van een asbestcontrole in de siliconen van het glaswerk. De inbrekers verwijderden het plexiglas, zodat ze in het stadsmagazijn belandden, waar niet afgesloten camionettes van de stad, volgeladen met werkmateriaal, stonden.

Volgens onze informant is veel van dat werkmateriaal afkomstig van het dure merk Maikata. Het is allemaal gestolen, tien camionettes zouden leeggemaakt zijn. Andere camionettes met minder duur materiaal bleven onaangeroerd. De lokale politie onderzoekt de inbraak.