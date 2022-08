Onbekende Christel krijgt proficiat met boodschap op Kruispoortbrug in Brugge

Ter hoogte van de Kruispoort in Brugge vergapen vele fietsers en automobilisten zich aan de mysterieuze woorden ‘Proficiat, Christel’ die een onbekende tekenaar met krijt in verschillende kleuren geschreven heeft. Telkens als de brug omhoog gaat voor een passerende boot, verschijnt de boodschap in volle glorie.

Wie is Christel ? En waarom wordt haar proficiat gewenst? Die vraag stellen vele Bruggelingen zich, als ze woensdag voor de open brug aan de Kruispoort staan. En deze zomer gebeurt dit vaak, zelfs voor één of twee plezierbootjes die op de ringvaart voortdobberen richting zee of binnenland.

Grote liefde?

Een onbekende persoon heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de boodschap met krijt op de randen van de brug getekend. Zijn liefde voor een recente prestatie van Christel is blijkbaar zo groot dat hij dit met Brugge en de wereld wil delen.

Voorlopig konden we niet achterhalen wie Christel is en wat ze precies gedaan heeft om zo’n publieke ode te verdienen. Is ze zwanger? Gehuwd? Net verjaard? Heeft ze een diploma behaald, een nieuw lief of werk gevonden?

De ‘dader’ en het ‘slachtoffer’ van dit kunstwerk mogen zich altijd melden via nieuws@kw.be om ons meer uitleg te verschaffen voor dit ‘artistieke’ lofdicht.