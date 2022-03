Onafscheidelijke Forrest en Lake zoeken warm nest

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Forrest en Lake, twee onafscheidelijke Griekse straathonden van twee jaar oud die hopen samen een goede thuis te vinden.

Broer Forrest en zijn zus Lake zijn al hun hele leven onafscheidelijk. “Ze hebben een jaar in een asiel in Griekenland samen geleefd”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting.

“Daarna woonden ze een jaar bij een gezin in Nederland maar door omstandigheden konden ze daar niet blijven. Gelukkig konden ze terecht in een hondenpension in België, daar wonen ze nu al meer dan een jaar. Ze hebben het daar goed, maar er gaat natuurlijk niets boven een echt baasje”, aldus Desiree.

Energiek en sociaal

“Beide honden zijn heerlijk sociale honden, ook voor kinderen! Ze hebben een mooie opvoeding gehad en zijn naar de hondenschool geweest. Ze zijn heerlijk energiek en houden van spelen, maar evengoed kunnen ze uren samen in het zonnetje of de zetel liggen. Of ze met katten samen kunnen leven, weten we niet.”

Desiree vreest dat het duo uit mekaar halen voor beide honden traumatisch zal zijn. “Ze zijn zo gehecht aan mekaar. Zelfs in Griekenland waren deze twee altijd samen! Daarom zoeken we voor hen een baasje dat hen samen wil adopteren en hen de rest van hun leven een warm gezin wil bieden.

(AN)