Ona en Léon halen 1 miljoen views op TikTok met het schoonmaken van graven

Ona (18) en Léon (16) Berteloot uit Tielt gaan viraal met hun bedrijf Witte Vlinder op TikTok. Het duo onderhoudt en maakt samen graven schoon. Daar maken ze ook versnelde video’s van, die ze dan delen op hun sociale media. Een van hun TikTokvideo’s haalde ondertussen al meer dan 1 miljoen views.

Ona en Léon Berteloot uit Tielt startten onlangs hun bedrijf Witte Vlinder op. Elke maand gaan ze op vraag van mensen langs om de begraafplaats van hun dierbaren proper te maken en te onderhouden. Tijdens het schoonmaken spelen ze de lievelingsmuziek af van de overledene om een emotionele band te creëren. Na de schoonmaakbeurt versturen ze een voor en na foto naar de mensen.

Populair online

Sinds kort delen Ona en Léon versnelde video’s van de poetsbeurt van die graven op hun sociale media. “We waren al actief op Facebook en Instagram en zijn nu recent gestart met TikTok. We zien wel dat het werkt, want twee video’s haalden al meer dan 40.000 views. En deze week ging er nog een video viraal, die zelfs meer dan 1 miljoen keer bekeken werd. We hadden dat helemaal niet verwacht, maar we zijn vooral blij dat we zo met Witte Vlinder onze naam gekend maken. We zoeken telkens nieuwe manieren om klanten te bereiken, zoals via TikTok”, vertelt Léon.

“We zijn vooral blij dat mensen ons bedrijf leren kennen via TikTok”

Het duo heeft nog verdere plannen met hun onderneming. “Het begon in Tielt, omdat we naast onze oma ook andere mensen wilden helpen om graven te onderhouden en het blijkt een gat in de markt te zijn. We zijn ondertussen al actief in andere regio’s, zoals Gent, Brugge en Beernem. Afhankelijk van de vraag, die we krijgen, startten we ook in die steden op. Op termijn hopen we collega-studenten te kunnen inzetten om het Witte Vlinder model in nog andere regio’s uit te rollen.