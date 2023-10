Ona (19) en Léon (16) zorgen ervoor dat graven er netjes bijliggen: “We krijgen aanvragen uit het hele land”

De afgelopen week brachten veel familieleden en vrienden een bezoek aan het graf van hun dierbare. Ook Ona en Léon Berteloot waren urenlang op kerkhoven terug te vinden. Hun missie? Ervoor zorgen dat de graven er netjes en vlekkeloos bijlagen. Met Witte Vlinder bieden ze intussen al een jaar hun diensten aan voor diegene die zelf het graf van hun geliefde niet meer kunnen onderhouden.

Op 1 november mocht Witte Vlinder een allereerste kaarsje uitblazen. Het bedrijf is het kindje van broer en zus Léon en Ona Berteloot uit Tielt. Wie een abonnement bij hen neemt, verzekert zich ervan dat het graf van zijn of haar dierbare netjes onderhouden blijft. Om de eerste verjaardag van Witte Vlinder te vieren, lieten Ona en Léon niet één, maar wel 4.500 kaarsjes branden. Zo baadde het kerkhof van Tielt op de vooravond van Allerheiligen in een zee van licht.

Witte Vlinder bestaat intussen alweer een jaar, maar hoe kwamen jullie op het idee?

Léon: “Onze opa is vier jaar geleden overleden en oma kon het graf zelf niet meer onderhouden. Toen zijn we over een oplossing gaan nadenken en uiteindelijk zelf aan de slag gegaan. We bedachten dat er ongetwijfeld nog mensen met hetzelfde probleem als oma worstelen en zo ging de bal aan het rollen. We gingen van start in Tieltse, maar onderhouden intussen ook al graven rond Gent en Brugge.”

Hadden jullie verwacht dat jullie bedrijfje zo’n vliegende start zou nemen?

Ona: “Neen, eigenlijk niet. Ook de persaandacht verbaasde ons. We dachten dat het de regionale kranten wel zou halen, maar ook VTM Nieuws, het VRT journaal en Qmusic belden aan. We waren daar uiteraard wel superblij mee. We zitten al aan zo’n 120 klanten, dat is meer dan we ooit hadden durven dromen.”

Hoe werkt het systeem van Witte Vlinder?

Ona: “Onze klanten kiezen of we elke maand of om de drie maanden langsgaan. Die tweede formule hebben we onlangs geïntroduceerd. Zo kunnen we ieder weekend een andere regio doen, zodat het haalbaar blijft voor ons. Maar voor 1 november hebben we wel alle graven het weekend ervoor onderhouden, omdat ze op die dag zeker netjes zouden zijn. Vanaf nu starten we weer het systeem van ieder weekend op.”

Hoe reageerden jullie ouders op het ondernemend gedrag van hun kinderen?

Léon: “Papa is zelf heel ondernemend, onze ouders stonden dan ook meteen achter het initiatief. Papa helpt ons hier en daar ook wel, bijvoorbeeld met de sociale media, maar we proberen het grootste deel toch zelf te doen.”

Ona: “Ik heb ook een eigen auto voor de verplaatsingen en ook de paparassen doen we allemaal zelf. Zo maak ik de facturen op, ga langs bij de klanten, beantwoord mails en controleer of de betalingen in orde zijn gekomen. We sturen onze klanten ook telkens een foto van het graf voor en na de poetsbeurt. Er komt dus wel veel bij kijken. Maar Witte Vlinder is een echt bedrijf, dus willen en moeten we helemaal in orde zijn met de wetgeving.”

Waar komt de naam Witte Vlinder eigenlijk vandaan?

Léon: “Ook dat heeft met opa te maken. Toen hij overleed, passeerde er bij oma elke dag een witte vlinder, aan de plek waar opa altijd zat en naar buiten keek. Zo zijn we op het idee gekomen. Toevallig was die naam ook nog vrij voor een website, dus dat kwam goed uit.”

Ona: “Nadat ons bedrijfje was opgestart, stond ik voor een televisie-interview het graf van opa te kuisen. Ik vertel dat verhaal en er passeert een witte vlinder… We denken toch wel dat er iets is.”

Blijft dit allemaal combineerbaar met jullie studies?

Ona: “We willen binnenkort aan het werk gaan met jobstudenten. Eerst in Tielt, waar we toch al 60 graven onderhouden. We zouden ook graag nog kunnen uitbreiden naar nieuwe gebieden. Er komen vanuit het hele land aanvragen binnen. Van zodra we voldoende klanten hebben in een gebied, kunnen we daar iets opstarten. Mensen moeten het dus zeker niet nalaten om een aanvraag in te dienen, ook al zijn we nu nog niet in dat gebied actief.”

Jullie hebben eigenlijk een gat in de markt gevonden?

Léon: “Eigenlijk wel, maandelijks onderhoud bleek niet te bestaan. In ons eerste jaar hebben we ondervonden dat er toch echt heel veel vraag naar is.”

Ona: “Je schrikt ook wel hoe vuil een graf na één maand al is. Een kerkhof heeft heel vaak bomen en een graf onder die bomen is extra vuil. Ook zand en aarde blijven door wind en regen aan de zijkant kleven.”

Wat zijn de mooiste reacties die jullie al kregen?

Léon: “Toen we begonnen met onze eerste klanten, hebben we een mail gestuurd met de vraag om iets meer te vertellen over de overleden persoon en veel mensen hebben toen echt hun hart gelucht. We krijgen eigenlijk uitsluitend positieve reacties. Mensen zijn oprecht blij met wat we doen voor hun dierbaren.”

Meer info: wittevlinder.be