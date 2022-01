Omwonenden krijgen bevraging over speelplein in het Beukelpad

De gemeente Houthulst heeft ongeveer een jaar geleden de gronden verworven die aansluiten op het Beukelpad. Het totale terrein is iets meer dan 16 are groot en ligt ten midden van de huizen in de buurt van Terrest, nabij de Beukelstraat, Kleine Slijpstraat en Legeweg.

“Een van de punten uit ons meerjarenplan was om extra speelruimte te voorzien, daarom was deze zone op Terrest ideaal want hier was nog geen speelzone”, vertelt schepen Jeroen Vandromme. “Bij de inrichting van speelterreinen vind ik het belangrijk dat de jongeren en kinderen, die het uiteindelijk het meest gaan gebruiken, een stem krijgen in de beslissing, daarom houden we nu een bevraging van de buurt.”

“Alle mensen uit de buurt kregen een stemformulier in de bus. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de inrichting van het terrein. Dit inplantingsplan wordt zo ingediend bij de provincie om een subsidie te kunnen krijgen voor de realisatie van dit project. Belangrijke elementen van dit terrein zijn naast de speelzone, een hondenloopweide en een ontmoetingsplek. In het ontwerp staan milieuvriendelijkheid en gemakkelijk onderhoud voorop, zodat het een mooie plek blijft. We willen iedereen hier een duidelijk beeld geven en hopen op positieve feedback bij het provinciebestuur.”

“Het belangrijkste onderdeel is natuurlijk de keuze van de speeltoestellen. Verschillende firma’s kregen de kans om een voorstel uit te werken voor een totaalbudget van 40.000 euro. Dit leidde tot 6 concrete voorstellen. Die voorstellen zijn te zien langs het Beukelpad waar ze allen op borden voorgesteld worden, omdat het niet anders kan voorgesteld worden, we kunnen immers geen volksvergadering samenroepen door de coronamaatregelen”, aldus schepen Vandromme.

“De mensen krijgen de kans om hiertussen te kiezen en deze voorstellen te beoordelen. Sommigen lijken wat op elkaar, anderen zijn totaal verschillend. Dit zorgt voor een mooie variatie. Stemmen kan tot 24 januari. Daarna worden de stemmen geteld en gecontroleerd. Het resultaat zal dan besproken worden op het schepencollege en in februari kunnen we dan het winnend voorstel bekend maken.”

Er wordt gehoopt nog voor de grote vakantie het speelplein te kunnen openen.