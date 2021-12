Omwonenden en stadsbestuur blijven zich verzetten tegen 64-meter hoog flatgebouw

Een nieuwe poging van projectontwikkelaar Civitas om in het centrum van Nieuwpoort-Bad een woontoren van 64 meter hoog neer te poten, stuit opnieuw op het nodige verzet. Een eerste aanvraag werd weliswaar pertinent door het stadsbestuur afgekeurd, maar de promotor ging in beroep. Resultaat: opnieuw een petitie en een resem bezwaren.

Er is opnieuw nogal wat deining ontstaan rond de aanhoudende plannen van promotor Civitas om aan het Sint-Bernardusplein, tussen de Franslaan en de Elisalaan, een hoogbouw van 19 verdiepingen, ruim 63 meter hoog, te realiseren. Een eerste aanvraag kreeg een nul op het rekest van het stadsbestuur, maar nu blijkt dat de promotor beroep aantekende bij de bestendige deputatie van de Provincie.

Bewoner Herman Lenaers nam destijds het voortouw in het protest tegen de bouw van de toren met onder meer een petitie en doet dat nu opnieuw. “De projectontwikkelaar stapte nu inderdaad naar de Provincie met een licht aangepast plan”, legt Lenaers uit”, “en hoopt daarmee zijn gelijk te halen, want de bestendige deputatie moet zich nu over de vergunning uitspreken. Wij hebben bij de dienst Omgevingsvergunningen van het provinciebestuur alvast klacht ingediend omdat niet voldaan is aan de reglementering voor het bekendmaken van het project. De promotor heeft dit willen corrigeren, maar blijft niettemin opnieuw in gebreke. Het kan toch niet dat men zoiets zal toelaten op zo’n 150 meter van een prachtig natuurgebied, en al helemaal niet op het Sint-Bernardusplein, een prachtige groene plek op de badplaats. En dan spreek ik nog niet over de turbulentie dat zo’n complex zal veroorzaken op de begane grond.”

Het stadsbestuur blijft radicaal tegen het project gekant. “Zo’n mastodont past absoluut niet op de badplaats, en zeker niet op die locatie”, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “De promotor heeft enkele kleine wijzigingen aangebracht, onder meer op aanmerkingen van de brandweer, maar we blijven ons tegen een dergelijk gebouw verzetten. Dit is veel te grootschalig voor Nieuwpoort-Bad. We willen geen uitkijktoren op de Simliwijk, om niet te spreken van de concurrentie met de kerk op het plein.”

Oppositiepartij Pro Nieuwpoort deelt de bezorgdheid. “In 2018 startten we al een petitie tegen een woontoren op de zeedijk”, verduidelijkt Nicolas Vermote. “Het schepencollege weigerde toen om en vergunning af te leveren. Er staan nu al genoeg projecten gepland die voor nog meer volk en fileleed zullen zorgen.”

Het openbaar onderzoek wordt afgesloten op 15 december. Tot dan kunnen bezwaarschriften ingediend worden.