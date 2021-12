Omvorming tot speel-, sport- en recreatiezone: Werken aan De Tunne van start

De ruwbouwwerken aan De Tunne zijn gestart. Tegen Pasen zal het jeugd- en sportlokaal er helemaal anders uitzien. “Ook jeugdbewegingen zullen hier terechtkunnen”, luidt het.

Oudenburg investeerde al 75.000 euro in de buitenaanleg op de site met nieuwe speeltoestellen, een groene omgeving en afsluiting van het terrein vlakbij de sportvelden.

“De voorbije zomer kon de speelpleinwerking daar al dankbaar gebruik van maken. De accommodatie werd uitgebreid en de reacties waren positief”, zo duidt jeugdschepen Romina Vanhooren (Open VLD).

Nu zijn ook ruwbouwwerken gestart die zorgen voor een uitbreiding van de lokalen met een berging. Ze gaan er ook wat anders uitzien: zo wordt er met houten elementen aan de buitenkant gewerkt om het gebouw een warme uitstraling te geven. Aansluitend komen dakwerken, schrijnwerken en de afwerking. Die worden maar deels gedaan door aannemer Dany Wardenier uit Oudenburg.

Klaar tegen Pasen 2022

“De eigen stedelijke diensten zullen zelf de verwarming, elektriciteit en sanitair uitvoeren. Alles moet klaar zijn tegen Pasen 2022”, luidt het.

Voor de speelpleinwerking is dit een belangrijke opsteker

Naast het gebouw van De Tunne komt er een voetbalterreintje van 25 op 35 meter in kunstgras en een omnisportterrein van 20 op 10 meter. Jongeren zullen daar kunnen basketten, volleyballen en tennissen.

“Voor de speelpleinwerking is dit een belangrijke opsteker want ze zullen volgende zomer en al in de paasvakantie kunnen gebruik maken van alle nieuwe faciliteiten. Maar het zou jammer zijn dat dit maar enkele maanden per jaar gebruikt wordt door de speelpleinwerking. We werken daarom aan een uitbreiding waardoor ook andere jeugdinitiatieven de site zullen kunnen gebruiken. We maken nu de oefening tegen welke prijs dat kan”, zegt de jeugdschepen.

Ook voor Ladies Oudenburg is het een goede zaak: zij kunnen ook van het nieuwe gebouw gebruik maken.

Vier percelen te koop

“Langs de Bekestraat wordt een deel van de grond verkaveld, waarbij vier percelen te koop zullen worden aangeboden op de markt. Dit initiatief betaalt de transformatie van De Tunne tot een speel-, sport- en recreatiezone volledig terug. Waardoor dit quasi een nuloperatie is voor de stad”, zegt ook burgemeester Anthony Dumarey.

Alle overige ruimte wordt eveneens ingenomen als speelruimte waarbij er onder meer ruimte is voor een modderkeuken, een palenbos, een vertelhut, een theaterheuvel, een sjorplaats, wilgenhutten, een tipidorp, een evenwichtsparcours, een ‘Robinson Crusoë-speelplaats’ een speelterras en ook een kleuterspeelplaats. Het stadsbestuur van Oudenburg investeert 450.000 euro in het hele project. (EFO)