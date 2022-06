Omstreden monument in Zedelgem leidt tot diplomatieke rel met Letland

Het weghalen van de Letse Bijenkorf voor Vrijheid, een monument dat tot voor kort in Zedelgem stond, heeft geleid tot een diplomatieke rel met Letland. De ambassadeur van de Baltische staat stuurde boze brieven naar de verschillende regeringen van ons land.

Het Vrijheidsmonument dat tot voor kort op het Brivibaplein in Zedelgem stond, is al enkele maanden het mikpunt van een polemiek. De kritiek luidt dat het kunstwerk een eenzijdige hommage is aan de Letse krijgsgevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog opgesloten zaten in het krijgsgevangenenkamp in Vloethemveld.

Volgens artikels in Paris Match en op nieuwssite Apache zouden die Letse soldaten gecollaboreerd hebben met de Duitse nazi’s, zich aangesloten hebben bij de Waffen-SS en diverse misdaden tegen de menselijkheid begaan hebben. Dat net voor die mensen een monument werd opgericht, is voor sommigen dan ook meer dan een brug te ver.

Onaanvaardbaar

Eind vorig jaar besliste de gemeente Zedelgem om het kunstwerk weg te halen. In de gemeenteraad kwam er hevig protest van Vlaams Belang. Raadslid Pol Denys, de drijvende kracht achter het kunstwerk, noemde de beslissing ‘historisch incorrect’. De gemeente benadrukte dat de beslissing gedragen werd door het advies van een groep internationale experten en dat er overlegd werd met de Letse ambassadeur en het Museum voor de Bezetting van Letland.

Het kunstwerk werd dinsdag weggehaald en ligt ondertussen opgeslagen in een loods van de technische dienst van de gemeente Zedelgem. Dat zet kwaad bloed bij Andris Razans, de Letse ambassadeur in ons land. Hij diende een diplomatieke nota in bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en noemt de beslissing van de gemeente ‘onaanvaardbaar’. Zowel op federaal, Vlaams als lokaal niveau verwacht de ambassadeur actie.

Terugkeer

Zedelgems burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw) is niet onder de indruk. “Wij hebben al in december aangekondigd dat we het kunstwerk zouden verwijderen en we hebben dit dan ook gedaan. Daags voordien hebben we de ambassadeur daarvan nog eens verwittigd. Ook het Lets museum is daarvan verwittigd”, klinkt het.

Wat er nu moet gebeuren met de ‘Bijenkorf voor Vrijheid’ is onduidelijk. “We hebben het weggenomen om een afkoelingsperiode in te lassen. De hele heisa rond dit kunstwerk is buitensporige proporties aan het aannemen. Het is nooit de bedoeling van de gemeente Zedelgem geweest om ook maar iemand te kwetsen met een kunstwerk. Mogelijk komt het ooit terug, op een andere plaats, maar ook daarover zal dan eerst overleg moeten komen met alle relevante actoren”, zegt burgemeester Vermeulen.