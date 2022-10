Omleiding door afbraak grenspost Callicanes

De afbraak van de vroegere grenspost Callicanes op de Frans-Belgische grens is gestart. De werken gebeuren in fasen. De afbraak van de luifel is voorzien in de week van 14 november. Een omleiding wordt voorzien.

Callicanes is een voormalige douanepost op de Frans-Belgische grens tussen Steenvoorde, Godewaearsvelde en Poperinge. Sinds 2017 werkt de Provincie samen met verschillende partners aan een masterplan voor de voormalige grenspost. De Provincie West-Vlaanderen kocht in 2020 de gronden en gebouwen in het kader van het masterplan om de site nieuw leven in te blazen. De afbraak van de vroegere grenspost Callicanes begon op 10 oktober.

De drie gebouwen op de site worden volledig afgebroken, want de huidige gebouwen zijn verouderd en nog amper bruikbaar. De afbraakwerken gebeuren in fasen. De effectieve sloop startte op maandag 24 oktober. Het gebouw met de luifel over de gewestweg wordt normaal gezien afgebroken in de week van 14 tot 18 november. Er wordt dan een omleiding voorzien via de parking. De verdere afbraak zou voor weinig hinder zorgen.