Omikron virus raast over Brugge

Het aantal coronabesmettingen in Brugge stijgt alarmerend. De omikron variant woedt al in de Breydelstad. De ziekenhuizen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas bereiden zich voor om volgende week extra coronapatiënten op te vangen.

De laatste ochtend van het jaar vergaderde de CCGEM van Brugge. Dat is de gemeentelijke crisiscel, die de jongste coronacijfers evalueert en lokale maatregelen treft. Op 31 december stonden de plaatselijke gevolgen van het arrest van de Raad van State, dat de culturele lockdown teniet deed, op de agenda: wat mag niet en wel nog? Zo zag burgemeester Dirk De fauw een lezing voor de plaatselijke Rotary Club van volgende week geschrapt.

Stijging

Belangrijker nieuws is dat de coronabesmettingen in de slechte richting evolueren in Brugge. Burgemeester Dirk De fauw: “Op Kerstdag noteerden we 373 besmettingen. Sindsdien zijn die cijfers alleen maar toegenomen: op 27 december 426, op 28 december 472 en op 29 december – het jongste cijfer – 546 besmettingen. De omikron variant is aan het opsteken in Brugge.”

Ziekenhuizen

“Tot nu toe heeft deze tendens nog geen invloed op het aantal covid-patiënten in onze twee Brugse ziekenhuizen. Maar het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas vrezen een nieuwe toevloed aan patiënten in de loop van volgende week en zijn zich daar nu op aan het voorbereiden”, aldus Dirk De fauw.