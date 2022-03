Omgewaaide boom wordt speeltuig

Ook in Zwevegem gingen met de storm Eunice halfweg februari veel bomen tegen de vlakte. Zo ging er ook in het gemeentepark een grote boom horizontaal. De groendienst van de gemeente had handenvol werk om de gesneuvelde bomen op ons grondgebied te verwijderen. Deze in het gemeentepark pakten ze anders aan. “Medewerkers van onze groendienst kwamen met het voorstel om de boom te stabiliseren en er enkele ingrepen mee te doen zodat het een speeltuig werd. We vonden dat wel origineel en lieten begaan, met een mooi gevolg als resultaat.”, vertelde ons verantwoordelijk schepen Kristof Vromant. De boom kreeg een berensnoet en een trap maakt hem attractiever. “Tijdens de kalmere winterperiode volgen onze mensen o.a. cursussen boomzagen. Deze hebben nu duidelijk hun nut bewezen.”, aldus nog de schepen die er zich wel bewust van is dat het speeltuig maar tijdelijk is. De boom zal verder verrotten en eens de toestand niet meer veilig is, zal men hem alsnog verwijderen. (GJZ-foto GJZ)