Omgewaaide bomen blokkeren toeristenboten in Ieperleekanaal

“Kafka in Merkem!” Zo luidt schipper Bart Castelein de alarmbel. Zijn grote toeristenboot kan niet uitvaren, zolang enkele omgewaaide bomen in het Ieperleekanaal blijven liggen. Ondanks aandringen bij de overheid raken de bomen voorlopig niet opgeruimd. Tot grote ergernis van Bart, die zijn eerste vaartocht van komende zondag moet annuleren.

Als je boot klein genoeg is, kan je nog net rond sommige stammen en takken van bomen, die in het Ieperleekanaal zijn gewaaid. “Maar je moet een domme schipper zijn om het met ons schip te riskeren”, zegt Bart Castelein (56), de man achter vzw De Boot bij het Westhoekdorp Merkem.

“Onze ‘spitsen’ zijn 38 meter lang en 5 meter breed. De bedoeling was om zondag voor de eerste keer dit jaar uit te varen met de St-Antoine, maar ik moet de boekingen nu afbellen. Tussen Driegrachten en Knokkebrug versperren bomen de vaargeul, het gebaggerde stuk van de waterloop. Als ik met mijn spitsen rond die bomen probeer te varen, dreig ik vast te lopen.”

Van het kastje naar de muur

“Bovendien kan ik niet zien hoever die bomen reiken onder het wateroppervlak. De takken zijn tot twintig centimeter dik en kunnen de huid van mijn schip doorprikken, waardoor het schip in het slechtste geval zinkt. Voorlopig kan ik enkel richting Ieper varen. Maar als ik terugkom, heb ik een probleem, want ik kan enkel aan de Knokkebrug zwaaien om correct aan te meren bij Drie Grachten.”

Bart voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd tussen De Vlaamse Waterweg (DVW) en het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB). “ANB doet aan ‘nulbeheer’ op de oever om de biodiversiteit te verhogen. Ik hoop dat deze bomen in het water wél opgeruimd worden.”

Geen onderhoud door ANB

Maar ze liggen er nog steeds. “In de voorjaarsstorm zijn 127 bomen omgewaaid in dit district aan de IJzer”, duidt Liliane Stinissen, woordvoerder van DVW. “DVW heeft er 105 opgeruimd in de dagen tijdens en na de passage van de storm. 22 bomen die omgevallen zijn op de oeverstrook, die op linkeroever van het kanaal beheerd wordt door ANB, zijn niet opgeruimd.”

Volgens Stinissen nam DVW meermaals contact op met ANB samen te werken voor een opruiming vóór 3 april, omwille van de geplande vaaractiviteiten. “ANB heeft tot heden geen opdracht gegeven tot het opruimen”, aldus Stinissen.

7 van die 22 bomen versperren vanop de oever de vaarweg. “Sommige liggen er al een tijd en er zullen er nog volgen gezien de slechte staat van de overige bomen en het volledig ontbreken aan onderhoud in deze zone onder beheer van ANB”, zegt Stinissen.

Beterschap op komst

ANB belooft beterschap. “Het klopt dat wij verantwoordelijk zijn voor het bomenbeheer op de kanaalberm, maar het bevaarbaar houden van de waterloop is de verantwoordelijkheid van DVW. We werden door hen nog maar onlangs in kennis gesteld dat er een probleem was”, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van ANB.

“We hebben meteen actie ondernomen en een offerte voor de ruiming van de bomen bij een aannemer aangevraagd. Storm Eunice zorgde voor enorm veel schade in onze natuurgebieden, onze mensen zijn nog steeds druk in de weer met de herstel- en opruimingswerken. We vragen dan ook een beetje geduld.”

“Zolang het gezond verstand maar zegeviert en de vaargeul vrijgemaakt wordt”, hoopt Bart, die zijn toeristisch seizoen op gang wil trekken na twee coronajaren. “We hebben in het verleden al eens serieuze schade opgelopen door een aanvaring met hout in het water. De geschiedenis mag zich niet herhalen.”

(TP)