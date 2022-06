Omgeving Sint-Jozefskerk wordt groene ontmoetingsplek in Roeselare

Geen eerste steenlegging, maar een eerste betonuitbraak maandagmiddag nabij de Sint-Jozefkerk. De komende maanden verdwijnt er maar liefst 7.000 vierkante meter beton en wordt er in de omgeving werk gemaakt van de aanleg van groene, verkeersveilige ontmoetingsplek. “Hier komt een echte parkstraat”, aldus schepen voor openbare werken Francis Debruyne (CD&V).

In 2020 startte de stad in samenwerking met de buurtbewoners, de plaatselijke school en 3 Architecten, het architectenbureau dat zijn thuis heeft in de Sint-Jozefskerk, het participatietraject ‘Sint-Jozef breekt uit’ op. De buurt vroeg de stad naar extra plaats voor ontmoeting, extra verkeersveiligheid en meer groen in het straatbeeld. Maandagmiddag werd de laatste rechte lijn van het traject ingezet. Langs de Azalealaan werden de eerste betonblokken uitgebroken. “Dit is een erg belangrijk onthardingsproject voor de stad. Het blijft niet bij enkele betonstukken. In de omgeving van de kerk gaan we de komende maanden maar liefst 7.000 vierkante meter oppervlakte ontharden. We willen hier meer ruimte creëren voor groen, water, ontmoeting en verkeersveiligheid”, aldus schepen voor openbare werken Francis Debruyne (CD&V).

Vier fasen

In een eerste fase worden de betonvakken in de Azalealaan, aan de kant van de Rumbeeksesteenweg, opengebroken. Nadien worden het voetpad en de rijweg opnieuw heraangelegd volgens het nieuwe ontwerp. “De werken starten in de zone tussen de Rumbeeksesteenweg en de Sint-Jozefskerk en gaan verder richting de Guido Gezellelaan. Er wordt in vier fasen gewerkt, met als eindresultaat een echte groene parkstraat”, aldus de schepen.

Zone 30

De werken op zich zullen normaal gezien tegen eind dit jaar af zijn, nadien wordt er ook nog extra groen aangeplant. “Het eindresultaat is een groene, aangename omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit project past ook perfect binnen de Klimaatswitch die we met de stad maken”, aldus schepen van klimaat Michèle Hostekint (Vooruit). In de nabijheid van de kerk komen er onder andere een klein amfitheater, petanquevelden en speelementen. Ook de mobiliteit werd door de stad meegenomen in het ganse verhaal. Zo wordt er onder andere een zone 30 ingevoerd en geldt straks een ‘rechts in – recht s uit’ principe voor het gemotoriseerd verkeer dat door de wijk rijdt. Hoe de wijk er straks uit zal zien is te bekijken via de QR-codes die op verschillende plaatsen aan en rond de kerk te scannen zijn. Meer informatie omtrent het project is ook te vinden via www.klimaatswitch.be/sint-jozef-breekt-uit.