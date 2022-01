Omgeving Sint-Jozefkerk ondergaat serieuze metamorfose

De omgeving van de Sint-Jozefkerk in Roeselare krijgt een grondige facelift. In samenspraak met de buurtbewoners en de verschillende partners, waaronder 3Architecten en de plaatselijke school, onthardt de stad de komende maanden 7.000 vierkante meter oppervlakte. “Onder andere dankzij een verdubbeling van het groen streven we naar een warme wijk.”

De stad speelt al enkele jaren met het idee om wijk Sint-Jozef onder handen te nemen. “Samen met de buurt wilden we graag minstens 1.600 vierkante meter ontharden in de omgeving van de Sint-Jozefkerk”, aldus schepen Francis Debruyne (CD&V).

Gezellige, warme omgeving

Met subsidies van de Vlaamse overheid werd het project Sint-Jozef breekt uit gelanceerd. Daarbinnen zocht het stadsbestuur in samenwerking met de buurt naar hoe er gestreefd kon worden naar een gezellige, warme omgeving.

“In het definitief ontwerp werd in plaats van de vooropgestelde 1.600 vierkante meter ontharding geland op maar liefst 7.000 vierkante meter ontharde oppervlakte.”

Waterdoorlatende parkings

De omgeving van de Sint-Jozefkerk wordt binnen enkele maanden omgevormd van een plaats met veel beton tot een groene omgeving.

“De hoeveelheid groen wordt verdubbeld. We creëren waterdoorlatende parkings en integreren ontmoetings- en spelmogelijkheden voor de buurt. Daarnaast pakken we ook de mobiliteit aan en zorgen we voor een veiligere leefomgeving”, aldus Joost Salembier, diensthoofd wegen bij de stad.

Zone 30

De bestaande betonnen rijweg wordt versmald en er komt een zone 30 in de omgeving van de kerk. “Er wordt een recht-in/recht-uit-principe ingevoerd. Fietsers en voetgangers krijgen wel een voor hen ingerichte verbinding.”

Binnen de Sint-Jozefschool is men alvast om verschillende redenen blij met de grote veranderingen. “De omgeving van onze afdeling in de Seringenstraat wordt veiliger en de groene zone zal zowel op educatief als op vlak van spelen een serieuze meerwaarde bieden”, aldus directeur Sebastiaan Leenaert.

Mooie samenwerking

Ook buurtbewoner en plaatselijk Okravoorzitter Willy Deleye is een tevreden man. “Er komen zit- en picknickbanken en straks krijgen we een petanqueveld vlak naast de zaal die we met Okra gebruiken. Ja, op vlak van mobiliteit verandert er ook veel. We zullen ons daaraan moeten aanpassen, maar alles went.”

Ook bij 3 Architecten, het bureau dat werkt vanuit de Sint-Jozefkerk is men tevreden. “Dit mooie project komt tot stand dankzij een mooie samenwerking tussen de stad en de buurt”, aldus oprichter Jan Tyvaert.