Omer (x5) laat al 130 jaar bier doorhet centrum van Bellegem stromen: “Binnen tien jaar willen we OMER. op de kaart van élke horecazaak in België zien”

Al sinds 1892 is brouwerij Omer Vander Ghinste een certitude aan het Belgische bierfirmament. In een wereld met steeds groter wordende multinationals staat het familiebedrijf meer dan haar mannetje, mede dankzij het succes van OMER., sinds 2008 hét paradepaardje van zaakvoerder Omer Jean Vander Ghinste en diens zoon Omer Géry. “Ons doel? Binnen tien jaar OMER. op de kaart van élke horecazaak van België krijgen.”

We schrijven 17 mei 1892. Die dag koopt de toen 62 jaar oude Remi Vander Ghinste voor zijn 23-jarige zoon Omer een woonhuis met verdiep en aanhoudende gebouwen dienende tot brouwerij, met remisen en gerieven, met koetspoort, kelderingen en lochting, gelegen te Belleghem, nabij de Plaats, voor de som van 14.000 frank van brouwer Charles Louis Salembier.

Het was de start van een prachtig brouwersverhaal dat 130 jaar later nog steeds op dezelfde plek heerlijk gerstenat uit de brouwketels tovert.

Met de achterkleinzoon – zaakvoerder Omer Jean (57) – én achterachterkleinzoon – key-accountmanager voor de retailsector Omer Géry (28) – van Omer-Remi aan het roer. Een West-Vlaamse familietraditie die letterlijk en figuurlijk aan de lippen blijft kleven.

Dertien decennia nadat de eerste liters Ouden Tripel – het huidige Vander Ghinste Roodbruin dat nog altijd via hetzelfde recept gebrouwen wordt – in houten vaten van 150 liter verkocht werd, gaat het de brouwerij voor de wind.

130 jaar. Wat doet zo’n verjaardag met een mens?

Omer Jean: “Ik voel vooral dankbaarheid voor de vele kansen die we van onze voorgangers hebben gekregen. Elke generatie heeft hetzelfde doel voor ogen: de brouwerij verder uitbouwen en nóg mooier maken.”

Omer Géry: “We moeten goed beseffen dat een dergelijke verjaardag uniek is. Het is niet elk familiebedrijf gegeven om zo’n lange traditie op te bouwen. Ikzelf ben erg trots dat ik dit verhaal mee kan voortzetten.”

Omer Jean: “Onze brouwerij gaat over zoveel meer dan winst maken. Uiteraard wil je dat dit verhaal rendabel is en blijft, maar het hele verhaal erachter is evenzeer van belang. Die is het levenswerk van de vorige generaties, van onze hele familie. Wij mogen dit nu bewaken en straks aan de volgende telgen doorgeven.”

Jullie werken nog altijd vanop exact dezelfde plaats als 130 jaar geleden. Was een verhuis ooit aan de orde?

Omer Jean: “Tien jaar geleden hebben we definitief beslist om hier te blijven. Een keuze van het hart, want puur rationeel hadden we misschien een nieuwe en beter ontsloten ambachtelijke zone opgezocht.”

“Nu opereren we vanop twee verschillende sites: hier in Bellegem brouwen en bottelen we, ons logistiek centrum staat dan weer in Zwevegem, een zevental kilometer verderop.”

“Maar we zouden het niet anders willen, want de kern en ziel van onze brouwerij ligt hier, in hartje Bellegem.”

Het scheelde nochtans niks of jullie waren vandaag geen brouwer, maar autodealer geweest…

Omer Jean:(glimlacht) “Klopt. Omer Remi, de tweede generatie, was meer in auto’s geïnteresseerd dan in bier brouwen. Onze familie had op de Doorniksewijk in Kortrijk, waar ze toen ook woonden, zelfs al een garage gekocht en had de licentie op zak om in de regio Ford-dealer te worden. Het was ook de tijd waarin pilsbieren erg populair raakten, iets wat hier toen niet gebrouwen werd.”

Omer Géry: “Het verhaal gaat Dat Omer II en zijn moeder Marguerite met de trein naar Leuven spoorden om de brouwerij bij Artois aan te bieden. Vooraf dachten ze dat de rode loper uitgerold zou worden, maar ze kwamen van een kale reis terug.”

“Al op de trein terug naar Kortrijk hakten ze de knoop door: de brouwerij zou doorgaan. Marguerite, mijn betovergrootmoeder, verkocht al haar bezittingen en met de opbrengst werd een brouwerijtoren gebouwd om pils te beginnen brouwen. Zo zag de Ghinst Pils – het latere Bockor – het levenslicht.”

Omer Jean: “En braken er gouden jaren aan. Die beslissing was een scharniermoment in onze geschiedenis. Waren de gesprekken in Leuven anders verlopen, dan zaten we hier vandaag niet.”

Wat is jullie grote sterkte?

Omer Jean: “De kwaliteit van ons bier. Dat staat bovenaan, samen met het feit dat we authenticiteit hoog in het vaandel dragen. En het succes van OMER.”

Een katalysator voor jullie volledige brouwerij?

Omer Géry: “Zeker. In 2008 gelanceerd als ons eerste speciaalbier met een hoger alcoholvolume.”

Omer Jean: “En net als bij alles hebben we ook voor OMER. onze tijd genomen. We hebben drie jaar aan het recept gesleuteld. Alles moest kloppen vooraleer we het op de wereld loslieten. Dat is het geval voor elk bier dat we hier creëren. De allerbeste grondstoffen, het beste materiaal en gepassioneerde mensen: dát zijn de ingrediënten van wat we hier elke dag opnieuw doen.”

OMER. is in sneltempo uitgegroeid tot hét uithangbord van de brouwerij. Kan je het succes verklaren?

Omer Géry: “De herkenbaarheid. Het bier draagt ook onze naam, dus hebben we er erg veel respect voor. Elke eerstgeboren zoon binnen onze familie krijgt de naam Omer. Ik heb nog geen kinderen, maar mijn vriendin weet dat – als ons eerste kindje een jongen is – die Omer zal heten. Met een tweede naam, om verwarring te vermijden.”

Vorig jaar was Omer Vander Ghinste goed voor een productie van 110.000 hectoliter. Vandaag ligt dat volume al 55 procent hoger in vergelijking met hetzelfde moment in 2021 en 35 procent hoger dan in 2019, het laatste coronavrije jaar.

De negentig werknemers stellen alles in het werk om de iets meer dan tien verschillende bieren in perfecte omstandigheden bij de consument en bierfanaat te krijgen. Zo’n 20 procent vertrekt naar het buitenland, de rest is voor de Belgische markt bestemd. En de 240 horecazaken die de brouwerij in beheer heeft.

Hoe belangrijk is het horecaverhaal voor jullie?

Omer Jean: “Niet te onderschatten. Daar halen we 65 procent van onze omzet uit. We beschouwen die horecazaken ook als het uitstalraam voor onze bieren. Iemand die op café op restaurant een OMER. of LeFort aan de lippen zet, zal nadien in de winkel op zoek gaan enkele flesjes om er ook thuis van te genieten.”

Omer-Gery: “Onze cafés hebben ook allemaal dezelfde look & feel. Ze moeten gezelligheid ademen. De moderne versie van een bruine kroeg, eigenlijk. Opnieuw authenticiteit.”

Met een omzet van 28,5 miljoen euro in 2021 behoren jullie tot de middelgrote brouwerijen. Hoe lastig is het om te blijven opboksen tegen de grote kleppers?

Omer Jean: “Soms niet makkelijk. Wij zeggen altijd dat we in een divisie spelen die de onze niet is. OMER. is het tweede beste verkochte sterk blond bier van het land. Dat zegt genoeg.”

Ik kan me voorstellen dat jullie al een paar keer het aanbod hebben gekregen om de brouwerij in een grotere groep onder de brengen.

Omer Jean: “Hier zijn al een paar mensen over de vloer geweest om ons een voorstel te doen, ja. We ontvangen die met de glimlach, we drinken samen een OMER., praten wat en begeleiden hen dan weer vriendelijk naar de parking. Omer Vander Ghinste is niet te koop. Nu niet, nooit.”

Omer Géry: “Dit is het levenswerk van een volledig familiegeslacht. Dat wil je niet zomaar afgeven. Ons gelukkigste moment is wanneer we iemand van een van onze bieren zien genieten.”

Omer Jean: “Wanneer ik een terras voorbij wandel, let ik nooit op de mensen zelf. Wel op wat ze aan het drinken zijn.”

Omer Jean, met Omer Géry is een van je vier kinderen al actief in het familiebedrijf. Koestert de rest van je kroost dezelfde plannen?

Omer Jean: “Mijn dochter Roxanne (29) is economist en woont en werkt in Brussel. Audrey (25) en Martin (22) willen op termijn hier eventueel wel aan de slag gaan. Audrey is bio-ingenieur en werkt als consultant bij McKinsey, Martin is net afgestudeerd als handelsingenieur en is sinds deze week in de private equitysector gestart. We zien wel wat de toekomst op dat vlak brengt.”

Omer Géry: “Voor mij was het al langer een uitgemaakte zaak dat ik in de brouwerij zou belanden. Na mijn studies handelsingenieur heb ik even bij Delhaize gewerkt, maar hier voel ik me als een vis in het water. Ik ben als het ware opgegroeid tussen de brouwketels. Thuis was de brouwerij hét gespreksonderwerp en ik heb hier tal van vakantiejobs gedaan.”

Zal je binnen afzienbare tijd ook je vader opvolgen?

Omer Géry: “Daar wil ik nu nog geen uitspraken over doen. Tijd brengt raad.”

Omer Jean: “Ik ben sowieso al dolgelukkig dat er opvolging is. De continuïteit is verzekerd.”

Wat moet de toekomst brengen?

Omer Jean: “We hebben de voorbije jaren fors geïnvesteerd en beschikken nu over een moderne brouwerij. Die tegelijk de rijke geschiedenis weet te bewaren.”

Omer Géry: “Binnen tien jaar willen we incontournable zijn op alle menukaarten van ons land. Die kunnen maar af zijn wanneer er een of meerdere van onze bieren op prijken.”

Passen alcoholarme bieren ook in die toekomstvisie?

Omer Jean: “Dat is het terrein van de écht grote jongens, vind ik. Onze capaciteit is daarvoor te beperkt. Die laten we bewust aan ons voorbij gaan. We beschouwen onszelf als slow brewers: onze bieren hebben tijd nodig om te ontwikkelen en te rijpen. Om de haverklap een nieuw bier lanceren, da’s niks voor ons. In 2008 werd OMER. geboren, in 2013 LeFort en in 2016 Tripel LeFort. We gaan nooit over één nacht ijs.”

Mogen we binnenkort een nieuwe creatie verwachten?

Omer Jean: “We zijn áltijd bezig. Maar pas als alle sterren gunstig staan, komen we ermee naar buiten. Geduld, dus. Laat ons liever met een goeie OMER. op onze verjaardag klinken!”