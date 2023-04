Omer-verkoop ten voordele van vzw De Weij uit Reningelst

Vzw De Weij uit Reningelst organiseert een Omer-bierverkoop. Dit doen ze in samenwerking met Trooper. De bakken kunnen nog tot 19 april besteld worden.

Met de aankoop van één of meerdere Omer-producten geef je ons een duwtje in de rug. Er is een doos Omer met 24 flesjes waarbij je per doos één collector glas gratis krijg. Er is ook een giftbox met vier flesjes en één glas”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij.

De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia. Zo probeert de vzw momenteel om de eeuwenoude weide van boer Jos, midden in het dorp te redden van de bebouwing. Voor de bierverkoop werkt vzw De Weij samen met Trooper. Dat is een Vlaams, digitaal platform dat verenigingen steunt in de vorm van kleine commissies op online aankopen.

Activiteiten

“Per verkocht product krijgt De Weij een mooie commissie van Omer. Met de verzamelde commissies en het geld dat onze activiteiten genereren hopen we een stukje van de weide te kunnen aankopen.”

Bier aankopen doe je via: www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/deweij/webshop/omer