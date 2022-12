Omer (3) leert mensen weer vertrouwen en zoekt warme thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij dierenasiel De Knuffelpootjes in Rekkem. Zij zoeken een thuis voor Omer (3), een Engelse springerspaniël die door zijn vorige baasjes naar de dierenarts werd gebracht om hem te laten inslapen. Omer kreeg van de vrijwilligers in het dierenasiel gelukkig een nieuwe kans.

“Omer werd jammer genoeg binnengebracht bij de dierenarts voor een spuitje omdat hij iemand gebeten had”, vertelt Marc Beirnaert, verantwoordelijke van het dierenasiel.

“Wij besloten hem toch een kans te geven en daar hebben we echt geen spijt van! In het begin durfde Omer zeker happen, maar intussen zijn we een paar maanden verder en Omer krijgt opnieuw vertrouwen in mensen. De laatste vier weken kwam er zelfs geen grom meer uit.”

Rustige omgeving

Omer groeide in het asiel uit tot een vrolijke, speelse en ietwat standvastige hond. “Zoals het een goede cocker betaamt”, lacht Marc. “We zoeken voor hem een stabiele thuis bij mensen die graag wandelen, zonder kleine kinderen.”

“Een plekje in een rustige omgeving. Bij mensen die hem niet per se willen trainen of hele hoge verwachtingen hebben. Want als er te veel prikkels in de buurt zijn, dan slaat Omer in paniek en kan een hap volgen. Een beetje kennis van honden is zeker een plus.”