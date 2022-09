Omer (100) te gast bij brouwerij Vander Ghinste voor een… Omer

Omer Verbrugghe werd op maandag 19 september honderd in wzc Ben in de Kortrijksestraat in Ardooie. De dag erop bracht de eeuweling met enkele bewoners een bezoekje aan brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem. “Ik heet Omer en drink graag een Omer”, lacht hij.

Omer genoot dinsdag met volle teugen van zijn 100ste verjaardag. Met een drankje, een hapje en vele verjaardagswensen van medebewoners en personeel. Fysiek is hij nog hij nog oké, alleen hardhorigheid speelt hem parten. “Een gevolg van een ooroperatie die hij vlak na de oorlog onderging in Polen”, zegt zijn zoon Louis.

Ouderlijk huis

Omer werd in Rumbeke geboren op 19 september 1922. Toen hij veertien jaar was, werkte hij bij Moerman in Roeselare (nu een parking) en leerde er weven in de fabriek. De oorlog brak uit en er was hier geen werk meer. Omer stak de grens over naar Frankrijk om te werken. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij opgepakt aan het Sterrebos en weggevoerd naar Calais, vervolgens naar Trier en dan naar Kiev in Oekraïne. Toen de oorlog gedaan was, trok hij weer naar huis via Polen. Vandaar ging het dan naar Roeselare waar hij op 28 december 1945 trouwde met Henriette. Hij werkte dan in de Spinnerij Louis De Poortere in Roeselare, waar nu de Colruyt gevestigd is. Omer woonde tot aan zijn 90 jaar in zijn ouderlijk huis in de Lijsterstraat in Roeselare en trok pas dan naar ‘Ben’ in Ardooie.

Zijn vrouw Henriette overleed op 4 maart 2008, net toen zij om gezondheidsredenen haar intrek zou nemen in het woonzorgcentrum in Ardooie. De laatste 6 jaar van haar leven zorgde Omer voor zijn zieke vrouw. Het koppel kreeg 2 zonen, Eric (75) en Louis (72). En Omer is ook nog de grootvader van Nico, Pieter, Gery en Nathalie én de overgrootvader van Luna, Luka, Mila en Nolan.

Cadeau

Een geheim recept om lang te blijven leven heeft Omer niet. “Maar hij drinkt wel graag een ‘Omer’, een bier waarvan hij trouwens enkele grote flessen cadeau kreeg als verjaardagscadeau”, zegt zijn zoon. Dinsdag bezocht hij met enkele bewoners van het woonzorgcentrum Brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem waar zijn geliefde Omer gebrouwen wordt op initiatief van het verzorgende team van zijn afdeling.