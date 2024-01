Omaatje Sofie (10) zoekt rustige thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij vzw Helping Dogs in Tielt, zij zoeken een thuis voor Sofie (10), een jack russel die graag rustig van haar oude dag wil genieten.

“Toen het baasje van Sofie onverwacht overleed, bleef zij alleen achter in een leeg huis zonder eten of drinken. Gelukkig ontfermde een vriendelijke agente zich over haar. Zo kwam ze in een van onze gastgezinnen in Izegem terecht”, vertelt Filip Cnudde van vzw Helping dogs.

Rustig hondje

“Daar voelde ze zich meteen thuis. Bij aankomst liep ze recht op haar mandje af en viel ze in slaap. Alsof ze niks anders gewend was.” Sofie is een rustig hondje. “Ze kan het goed vinden met Poppie, het jongere hondje waarmee ze al anderhalf jaar samen leeft. Maar spelen of gek doen, hoeft voor haar niet meer. Op wandeling snuffelt ze graag op haar gemak wat rond. Verder komt ze graag even knuffelen en is ze heel lief voor mensen. Kindjes zijn voor haar geen probleem, zo lang ze haar ruimte geven. Ook met katten en andere honden kan ze het goed vinden, zo lang die niet te opdringerig zijn.”

Sofie is zindelijk, al valt een ongelukje volgens Filip niet uit te sluiten. “We vermoeden ook dat ze niet zo goed meer ziet, maar dat moet een onderzoek bij de dierenarts nog bevestigen. Sofie kan geplaatst worden samen met Poppie (1), maar dat moet niet.”