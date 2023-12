om Sintobin van Lagaar zet mee schouders onder Kerstgala boksen: “Een spannende titelkamp”

Met kerstdag heeft het traditionele boksgala plaats in sporthal De Krekel in de Heilig Hartstraat in Izegem. Op de affiche staan vijf profkampen met als hoofdkamp het Belgisch kampioenschap lichtgewicht tussen Moeskroenenaar Alessandro Trabucco en Ruiseledenaar Mogmad Youssoupov. “Twee jonge ongeslagen boksers en alleen al voor die kamp wil ik het Kerstgala niet missen”, zegt Tom Sintobin van Kaffee Lagaar.

Op 31 oktober had de weging van de profs voor de Allerheiligenmeeting voor de eerste keer plaats in Kaffee Lagaar op de Korenmarkt. “Zondag 24 december staan de 10 profs van het Kerstgala al vanaf 13 uur klaar om er (gewikt) en gewogen te worden”, zegt Tom, die al van jongs af vertrouwd is met de bokssport. “Ik ga al sinds mijn 12 jaar naar de traditionele Izegemse boksmeetings van 1 november en 25 december. Eerst met mijn pa Luc, die als verzekeraar toen de boks toch een aantal keren sponsorde. Ik herinner me ook nog kampen met boksers als de gebroeders José, Filip en Hendrik Seys, Luc Goossens, Romain Mianzola, de Congolese Luxemburger Pierre Kabo Kabassu… Later beleefde ik de boks met enkele vrienden – ik denk daarbij spontaan aan wijlen bakker Patrick Loosveld in de sporthal waar toen zelfs 3 bierstanden stonden en waar er nog gerookt mocht worden… Na de boks trokken we naar café ‘Trois Suisses’ bij Andrea op de Grote Markt. Mooie jaren! Maar die jaren kunnen terugkeren als er sterke meetings zijn zoals die van Allerheiligenmeeting. En ja, het Kerstgala is er ook zo een.”

“Kurt Declercq zei me, nog vóór Lagaar open was, dat de organisatoren van Izegem Boks (Rudi Compernol, Filiep Tampere, Charles Vanhoutte en Stefaan Brinckman) me even wilden spreken. Met de vraag of de weging van de Izegemse meetings in Lagaar kon plaatsgrijpen. En ja, ik was meteen akkoord. Zondag 24 december om 13 uur is de weging hier in de Hutte van Kaffee Lagaar. Op 31 oktober leerde ik op de weging onder andere Robin Barbiaux kennen. Hij is mijn favoriete bokser nu. Iemand met toekomst! Maar ik kijk uiteraard ook uit naar de andere kampen, zeker naar het BK.”

Het BK lichtgewicht gaat tussen twee ongeslagen boksers. Alessandro Trabucco (26) won zijn 6 kampen, Mogmad Youssoupov (32), die op 1 november in Izegem de betere was van Aramkhel Shamshad, won 5 keer en bokste 1 keer gelijk. “Ik train in Roubaix maar ook bij Filiep Tampere in Gits”, zegt Alessandro. “Met Mogmad als tegenstander wordt het ongetwijfeld een harde kamp”, zegt hij. “En ik wil in Izegem niet graag mijn eerste nederlaag als prof oplopen!”

Hard werken

“Ik heb me heel goed voorbereid op die kamp en zal die winnen”, zegt Ruiseledenaar Mogmad. “Tijdens de wedstrijd zal ik hard uithalen naar mijn tegenstander. Dat BK is voor mij een heel belangrijke kamp omdat er bij winst ongetwijfeld deuren opengaan om voor een internationale titel te boksen. Mijn bokscarrière is niet gemakkelijk te combineren met mijn gezinsleven mijn vrouw en onze 3 zonen én mijn werk. Ik werk in ploeg bij Volvo Cars in Gent. Dat betekent dat ik me de ene week van de training naar het werk haast en de week erop van het werk naar de training! Gelukkig is de ‘goesting’ om te boksen heel groot.”

Amy Naert (35) uit Ingelmunster krijgt de Oekraïense Svitlana Vasylevska (29). “Ze mag binnenkort hier in de provincie boksen voor de Europese EBU-titel in het licht vlieggewicht tegen de Roemeense Gabriela Timar die in Zwitserland woont”, zegt haar coach Filiep Tampere. Benelux-kampioen en Bruggeling Robin Barbiaux krijgt de Fransman Mevludin Suleymani als tegenstander. Bruggeling Abdul Utmanzi (22) staat in de ring met de Fransman Anthony Deloffre (32), allebei nog ongeslagen. Er is ook nog een vijftal amateurkampen.

Staanplaatsen 20 euro, tribune 40 en 50 euro, ring 40 euro en vipcafé 85 euro. Voorverkoopadressen: Kaffee Lagaar, Korenmarkt 1, Izegem; Tapas & Drinks Vicini, Markt 8, Torhout; Café Yin Yang, Stationsstraat 105 Gits; Harley Davidson West-Flanders, Kachtemsestraat 253, Roeselare; Bokshal BTH, Bollestraat 21, Gits. (Ivan Balliu)