Olympisch zwemster Fanny Lecluyse (32) stapt in huwelijksbootje met Heulenaar Gillian Dewulf: “In maart verwachten we een tweeling”

In het stadhuis van Moeskroen is drievoudig olympisch zwemster Fanny Lecluyse uit Spiere vorige zaterdag in het huwelijksbootje gestapt met Heulenaar Gillian Dewulf, die ook al jaren in de zwemwereld actief is, momenteel als voorzitter van de Kortrijkse Zwemkring. Dubbel heuglijk nieuws is dat ze in maart een tweeling verwachten.

Fanny Lecluyse (32) is een naam als een klok in het zwemmen. Ze nam aan drie Olympische Spelen deel: in 2012 in Londen, in 2016 in Rio de Janeiro en in 2021 in Tokio. In Londen haalde ze nipt de halve finale niet en in Rio strandde ze in de reeksen. In Tokio in 2021 zwom ze echter de finale op de 200 meter schoolslag waarin ze achtste eindigde. Eind van dat jaar sloot ze haar zwemloopbaan af op het WK in Abu Dhabi met een zevende plaats in de 50 meterfinale. Voorts heeft ze een (internationaal) palmares om u tegen te zeggen. Zo werd ze in 2015 in Israël Europees kampioene op de 200m schoolslag in klein bad. Ze won ook EK-zilver en brons. In 2018 pakte ze brons op het WK korte baan in Hangzhou op de 200m schoolslag. Ze heeft momenteel nog een hele reeks Belgische records op haar naam staan. Nog tijdens haar loopbaan volgde Fanny een lerarenopleiding aan Vives in Tielt en sinds begin 2022 is ze aan de slag als leerkracht LO aan Athena Pottelberg in Kortrijk.

Heulse zwemfamilie

Gillian Dewulf (28) is in Kortrijk al jaren bestuurslid en sinds kort voorzitter van KZK Spurs. Ook hij is gepokt en gemazeld in het zwemmen. Hij is de zoon van Bart Dewulf en Chantal Duck uit Heule. Vader Bart is secretaris van KZK en de naam van moeder Chantal doet bij zwemkenners ook meer dan een belletje rinkelen. Ook zij zwom op hoog niveau. In 1983 werd ze Belgisch kampioene bij de seniores op de200 meter vrije slag en nam deel aan het WK in Madrid en aan de Europese kampioenschappen in Bonn en Straatsburg. Na haar zwemloopbaan werd ze in 1993nog Belgisch kampioene halve triatlon. Zij heeft 33 jaar bij de Kortrijkse zwembaden gewerkt en nu bij Texture. Daarnaast is zij hoofdzwemtrainer bij KZK.

Ook Gillian had van kinds af zwemtalent. Hij en Fanny hebben elkaar trouwens enkele keren op zwemmeetings ontmoet, zoals in 2013 in Antwerpen, waar ze allebei een Vlaamse titel haalden. Gillian behaalde enkele Belgische jeugdtitels en zelfs een Belgisch record bij de 11-jarigen (800 meter vrije slag). Nadien gaf hij voorrang aan zijn studies. Hij studeerde sportmanagement (postgraduaat) en is master in de rechten aan de KU Leuven. Hij is enkele jaren advocaat geweest, maar volgt nu een politie-opleiding. Jongere broer Tjorven is politie-inspecteur in de zone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede) Izegem en springt nog wel eens in voor een training bij KZK.

Tweeling op komst

Ook bij Fanny – intussen ereburger van Spiere-Helkijn – zitten de sportgenen in het bloed: het was moeder Lauren Doutrelungne die haar als kind aanzette om te zwemmen, terwijl vader Christian destijds amateurwielrenner was en ook voormalig zwemofficial bij Les Dauphins Mouscronnois, club waar ook dochter Fanny aangesloten was.

Als uitsmijter is er nog meer goed nieuws: Fanny en Gillian, die momenteel in Dottenijs wonen, verwachten in maart een tweeling. Proficiat!