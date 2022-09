Olympiër Walter Van Renterghem na vijftig jaar gehuldigd

Zaterdagavond werd Walter Van Renterghem (78), die tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München de marathon liep, na vijftig jaar nog eens uitgebreid in de bloemetjes gezet. Nog tot zaterdag 8 oktober loopt in de bib, Veurnestraat, een uitgebreide tentoonstelling rond zijn persoon en prestaties.

“In 1972 werd ik Belgisch Kampioen Marathon in een tijd van 2 uur 16 minuten en 11 seconden. Door deze recordtijd werd ik geselecteerd voor de marathon tijdens de Olympische Spelen in München. Het mooiste wat je als atleet kan bereiken”, zei een geëmotioneerde Walter.

“De dag zelf was ik zeer zenuwachtig. Ik werd ‘slechts’ 46ste, in een tijd van 2:29:58. De wedstrijd werd gewonnen door de Amerikaan Frank Shorter, voor onze landgenoot Karel Lismont”, aldus nog Walter, die nu verblijft in het woonzorgcentrum Proventier in Poperinge. “Een paar stapjes zetten lukt nog, maar voor de rest ben ik nu aangewezen op een rolwagen”, zegt Walter Van Renterghem.

Opening expo

Een dertigtal lopers, met burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) en het schepencollege voorop, verzamelde aan de bib, om na een looptocht van een kleine vijf kilometer, Walter te gaan afhalen in Proventier. Allen droegen ze het nummer 65, het nummer waarmee Walter in München had gelopen. Daarna ging het richting bib, voor de opening van de expo. Walter werd begeleid door zijn medebewoners van het woonzorgcentrum, waarvan een aantal in de rolwagen.

Sportschepen Klaas Verbeke (CD&V): “Ik kwam op het idee voor deze tentoonstelling, toen ik tijdens de kermisjogging in juli, Walter zo enthousiast de lopers zag aanmoedigen. Hij werd herkend door zowat alle oudere aanwezigen, en zelfs door heel wat jonge Poperingenaars. En dat na vijftig jaar!”

Burgemeester Christof Dejaegher stelde dat Walter nog steeds een voorbeeld is voor de jeugd, en voor heel sportief Poperinge. Schepen Loes Vandromme (CD&V) overhandigde Walter een gelegenheids-T-shirt.

Origineel rood-wit truitje

De Stedelijke Sportdienst en het Intergemeentelijk Archief Poperinge-Vleteren stelden de tentoonstelling samen, onder redactie van Tijs Goethals, Wouter Moyaert en Jacques Destailleur. Er zijn heel wat parafenalia uit München 1972 te zien zoals medailles, munten, tickets, foto’s, boekjes, merchandising, de startlijst, boeken, trofeeën en het parcours.

Maar verder ook de boekjes die Walter destijds dagelijks nauwkeurig bijhield over zijn trainingen en wedstrijden in binnen- en buitenland. Jean-Christophe Deman was speciaal uit het Franse La Crèche (Bailleul) gekomen om een origineel rood-wit truitje van destijds te overhandigen. “Ik liep dikwijls in dezelfde wedstrijden als Walter, maar hij was al naar huis toen ik over de meet kwam”, lacht Jean-Christophe.

“Beroepshalve werkte ik vroeger ‘aan den telefoon’, de RTT (nu Proximus, red.), zegt Walter. “Maar vanaf halfweg de jaren ’60 tot 1976 baatte ik een sportwinkel uit in de Veurnestraat. In 1971 werd ik ‘Sportman van het Jaar’ in Poperinge, en ontving ik een prachtig beeld van de lokale kunstenaar Lucien De Gheus.”

Vast trainingstochtje

“Om de twee weken was mijn vast trainingstochtje van zowat 25 kilometer: Poperinge-Reningelst-Westouter-Rode Berg-Zwarte Berg-Catsberg en terug. Verder trainde ik dagelijks op interval en weerstand op de sintelbaan in mijn thuisstad. Ik was steeds de topfavoriet van journalist Roger Moens, zelf een groot atleet in zijn tijd.”

“Ik ben nog steeds heel trots op wat ik bereikte in mijn carrière, en zo’n huldiging doet werkelijk eens deugd”, besloot Walter Van Renterghem. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib.

(AH/ Foto MD)