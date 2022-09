Olympiër Emmanuel Vanluchene (29) trekt op wereldreis: “Heb in carrière veel rondgetoerd, maar buiten zwembaden en hotels weinig gezien”

Voormalig topzwemmer Emmanuel Vanluchene vertrekt op 16 september met zijn vriendin en omgebouwde camper op wereldreis. Na een tocht door Europa viert hij zijn verjaardag in Nieuw-Zeeland, om nadien door Australië en Indonesië te trekken. “Een chronische darmziekte hield me zeven jaar tegen, nu proef ik opnieuw van de ultieme vrijheid.”

Getogen Oostrozebekenaar Emmanuel Vanluchene heeft op zijn 29ste al een ferme topsportcarrière achter de rug. Samen met onder meer Pieter Timmers schreef hij een stukje geschiedenis door zich te plaatsen voor de finale van de 4×100 meter vrije slag op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Op vandaag staan er nog maar liefst zes Belgische records op zijn naam, waaronder de 100 meter rugslag in klein en groot bad.

Na wat omzwervingen verhuisde Vanluchene samen met zijn vriendin Fee Lampaert, voormalig kapitein van het nationale waterpoloteam, begin dit jaar naar Eeklo. Maar dat knusse nest verlaat het koppel voor minstens een half jaar, want op vrijdag 16 september vertrekken de twee op wereldreis.

“Zo’n tocht is een jeugddroom”, vertelt Emmanuel enthousiast. “Nu we nog geen kinderen hebben en niet vasthangen aan bepaalde zaken, willen we onze vrijheid maximaal benutten. Als topsporter heb ik al veel rondgereisd, maar dan kan je niet van de omgeving genieten. Buiten hotels en zwembaden heb ik weinig gezien. Nu wil ik bijzondere plaatsen op een andere manier beleven.”

Levensstijl

De olympiër wou al eerder langere tijd op reis. Maar een hardnekkige chronische darmziekte hield hem tegen. “Zeven jaar lang moest ik om de zes weken naar het ziekenhuis, dat was heel lastig. Maar recent ben ik er dankzij de kPNI (klinische psychoneuroimmunologie, wetenschappelijke strekking) van afgeraakt. Ik heb mijn levensstijl ferm aangepast en ondervind nu geen klachten meer. Dat heeft mij ook op een andere manier doen leven en denken. En mij ertoe aangezet om op wereldreis te vertrekken, ik ben niet meer afhankelijk van ziekenhuisbezoeken.”

Volgende week vrijdag vertrekken Emmanuel en Fee richting Duitsland en Zwitserland, om nadien heel de Balkan te ontdekken. Via Italië en Frankrijk keert het koppel rond 20 november even terug huiswaarts, om twee dagen later naar de andere kant van de aardbol te vliegen. “We zullen ongeveer een maand in Nieuw-Zeeland verblijven, en er op 9 december mijn dertigste verjaardag vieren. Midden december trekken we voor drie maanden naar het zuiden van Australië, om in maart de oversteek te maken naar Indonesië. Dat wordt wellicht ons laatste station.”

Camper Lucy en hangmat Jacky

Emmanuel bouwde een lichte vracht om tot huis op wielen en gaf het de naam Lucy. “Met deze camper zullen we Europa doorkruisen, en in de zomer misschien Scandinavië. We hebben ook een hangmat mee, genaamd Jacky, en willen er op heel wat plaatsen een leuke foto in nemen. Vrienden en familie kunnen onze eerste reis door Europa volgen via Lucy’s Garden, in Azië en Oceanië zal dat via Jacky the Hammock zijn.”