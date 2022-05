Olivier Vandevelde start met een massagesalon: “Een massage is echt zalig”

Had je een drukke werkweek? Zit je vol stress en blijf je maar vermoeid? Dan moet je eens een afspraak maken met Olivier Vandevelde van Reivan’s Gezelligheid op het Stationsplein. Sinds begin mei geeft hij zowel aan mannen als vrouwen een ontspannende massage.

Olivier (49) is de echtgenoot van Andy Van Laetem, ook bekend als zanger Andy Reivan. Olivier werkt op maandagvoormiddag, dinsdag en vrijdagvoormiddag als thuishulp voor het OCMW in Ingelmunster. Daarnaast houdt hij ook – samen met Andy die sinds kort in de Spar in Kachtem werkt – de zaak Reivan’s Gezelligheid bistro-tearoom-winkel op het Stationsplein open, waar je ook welkom bent voor allerlei geschenkartikelen. Sinds begin mei kan je nu ook bij Olivier terecht voor massages. Hij begon met zijn eigen firma www.totalzen.be.

Cursussen gevolgd

“Tussen 2000 en 2010 leefde ik in België en Azië, waar ik ook één jaar woonde. Ik werd aangetrokken door het lichamelijke en zeker op alternatieve wijze, zoals massage en reflexologie. Daar leerde en ontdekte ik veel. Ik volgde cursussen rond massage, reflexologie, hotstone, kruidenstempels, werken met klankschalen…”, vertelt Olivier, die sinds 2012 samen is met Andy. “De coronaperiode hield het menselijke in de greep. De mensen lopen er gestresseerd en gefrustreerd bij. Ze horen niets anders dan slecht nieuws. Het hoofd van veel mensen staat echt op ontploffen.”

“Enkele maanden geleden zei ik tegen mijn man dat ik mij opnieuw wilde verdiepen in massages en ontspanning. Ik begon met het volgen van een cursus bij Kurt van massagepraktijk Warme Handen in Waregem, die al méér dan 20 jaar dat doet en er les in geeft. Ik heb nu al heel wat oefensessies met verschillende mensen achter de rug. Het valt heel goed mee. Het moet in je zitten, je moet er talent voor hebben of het lukt je niet. Vorige maandag had ik nog een oefensessie met een man, die dat echt niet zag zitten. Zijn vrouw drong echter aan om dit te doen, omdat hij compleet in de put zat door een vorige echtscheiding en enkele maanden geleden overleed zijn neefje bij een ongeval. Hij was heel nerveus, maar na 75 minuten lag hij te slapen omdat hij zo zen was geraakt. Op het einde van de sessie werd hij zelfs emotioneel, vloeiden er tranen en was hij heel dankbaar.”

Hard of zacht

Olivier gaf al ontspannende massages (oefensessies) aan méér vrouwen dan mannen. “Och, ik weet hoe dat komt hé. Vrouwen komen graag langs, omdat ze gerust zijn aangezien ik homo ben. Voor een heteroman is de drempel soms te hoog. Eens die stap gezet, blijven ze komen. Tijdens de massage blijft het lichaam volledig bedekt. Of ze naakt liggen? Sommigen wel, andere niet, de mensen mogen zelf kiezen wat ze willen uittrekken van kledij. Ze leggen zich op de massagetafel en bedekken zich met een grote badhanddoek. Terwijl ik masseer, bedek ik constant de delen waarmee ik niet bezig ben. Na de massage laat ik de persoon eventjes alleen om te bekomen en zich aan te kleden”, vertelt Olivier.

“Dat masseren zit al jaren in mij. Vroeger deed ik er niet veel mee, behalve in de periode toen ik bij een begrafenisondernemer werkte. Men spreekt over lijkstijfheid, en dan maakte ik dat los met massage (opwarmen van de spieren). Of je een massage mag voelen? Ik vind van wel, je moet het voelen. Maar tussen pijn doen en het voelen is er een groot verschil. De ene wil het zachter, de andere iets harder. Tijdens de sessie in alle stilte mag de persoon die ik masseer een seintje geven of het te hard of te zacht is. Dat kan door gewoon even een signaal te geven met de hand. Met een kruidenstempel of hotstone kan je geen harde massage geven. Enkel met je eigen vingers kan je bepaalde punten bewerken die heel gevoelig zijn, en dan kan dat wel even kort gevoelig zijn. Eén tot anderhalf uur per week even tot jezelf komen, is zo zalig”, besluit Olivier.

Een volledige massage kost 50 euro, een kruidenstempelmassage 70 euro, hotstone-massage 70 euro, een duo-massage 120 euro, telkens voor één uur.

Enkel op afspraak via 0474 62 79 31, info@totalzen.be, www.totalzen.be.