Olivier Vandecasteele vrijdag op voorpagina van Franstalige kranten

Olivier Vandecasteele, de hulpverlener uit Aalbeke die in Iran in de gevangenis zit, staat vrijdag op de voorpagina van de Franstalige kranten in ons land. Dat laat Lapresse.be donderdag weten, het samenwerkingsverband van alle uitgevers van Franstalige dagbladen. De actie komt er in overleg met Amnesty International.

De kranten zullen ook een portret maken van de humanitaire hulpverlener uit Doornik, die sinds 24 februari 2022 in Iran wordt vastgehouden en veroordeeld is tot 40 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen. Iran wil Vandecasteele ruilen voor Assadollah Assadi, die in ons land veroordeeld is voor het beramen van een terroristische aanslag.

De kranten zullen uitvoerig over de situatie berichten. Ze publiceren ook een oproep om hem vrij te laten, die door talrijke persoonlijkheden is ondertekend.