Olivier Vandecasteele krijgt Waals ereteken van officier

In het Elysette, de zetel van de Waalse minister-president, zijn zaterdag de Waalse eretekens uitgereikt. In totaal twintig personen werden onderscheiden, onder wie ngo-medewerker Olivier Vandecasteele die 455 dagen lang werd vastgehouden in Iran, en astronaut Raphaël Liégeois.

Olivier Vandecasteele werd op 26 mei vrijgelaten, na 455 dagen gevangen te hebben gezeten in Iran. Hij kreeg zaterdag het ereteken officier. “Via u huldigen we alle mensen die strijden tegen de dictatuur en de willekeur, bij ons en in de wereld”, zei Waals minister-president Elio Di Rupo.

Ook astronaut Raphaël Liégeois kreeg de rang van officier toegekend. Hij werd in november geselecteerd om een van de vijf nieuwe beroepsastronauten bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA te worden.

Ook onder anderen atlete Camille Laus en acteur en regisseur Bouli Lanners kregen een Waals ereteken.