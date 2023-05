Olivier Vandecasteele, die 455 dagen vastzat in Iraanse cel, vrijgelaten en op weg naar ons land

Olivier Vandecasteele, de West-Vlaamse ngo-medewerker die 455 dagen opgesloten zat in een Iraanse gevangenis, is vrij en onderweg naar België. Dat kondigt eerste minister Alexander De Croo vrijdag aan. Hij wordt vrijdagavond thuis verwacht. Om 14.30 uur wordt er meer toelichting gegeven bij de vrijlating.

Vandecasteele werd donderdagavond al overgebracht naar Oman, waar hij werd opgevangen door Belgische militairen en diplomaten. “Deze ochtend heeft hij een aantal medische tests ondergaan om zijn gezondheid te controleren en ervoor te zorgen dat hij zo goed mogelijk kan terugkeren”, zegt de premier in een videoboodschap.

“Olivier Vandecasteele heeft 455 dagen vastgezeten in een cel in Teheran”, vervolgt hij. “In zeer moeilijke omstandigheden. Onschuldig. Zijn terugkeer is een opluchting, voor zijn familie, vrienden en collega’s. Ik heb deze ochtend zijn naaste familie op de hoogte gebracht. En ik wil ook hier, persoonlijk en namens de hele regering, hulde brengen aan de moed en de kracht van zijn familie.”

Gevangenenruil

Er is sprake van een gevangenenruil. Dat bevestigt intussen ook het ministerie van Buitenlandse Zaken van Oman. In zijn boodschap gaat de premier er niet op in. Hij besluit met: “Voor mij heeft altijd één ding geprimeerd: wij laten geen onschuldige landgenoot in de steek. Dat is de verantwoordelijkheid die ik op mij neem. En die ik aanvaard. We laten in ons land niemand achter. Zeker niet iemand die onschuldig is.”

Eindelijk vrij. Enfin avec nous. pic.twitter.com/XrZzv96nin — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) May 26, 2023



Ons land vroeg op 18 april officieel de overbrenging van de Belg aan, terwijl Iran hetzelfde heeft gevraagd voor Assadollah Assadi, de Iraanse schijndiplomaat die in ons land in de cel zit nadat hij werd veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag in Parijs. Sinds vorige maand is er een verdrag van kracht dat toelaat dat Belgische gevangenen in Iran hun straf in hun thuisland uitzitten en omgekeerd.

Een dag om nooit te vergeten.

Olivier Vandecasteele is onderweg naar ons land.

Dankbaar voor de volgehouden inspanningen van onze diplomatieke en veiligheidsdiensten.

Vanavond is Olivier terug bij zijn familie als een vrij man. — Vincent Van Quickenborne (@VincentVQ) May 26, 2023