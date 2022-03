Olivier Dorme (41) is nieuwe zonecommandant Zone Fluvia:“Werken aan eenheid tussen 16 posten”

Tijdens een formele plechtigheid op dinsdag is Majoor Olivier Dorme beëdigd als nieuwe zonecommandant van de hulpverleningszone Fluvia. Hij volgt majoor Jan Leenknecht op die adjunct-zonecommandant wordt. Dit voor een periode van zes jaar, zoals wettelijk vastgelegd.

Olivier Dorme (41) kreeg zijn passie voor de brandweer met de paplepel ingegoten. “Klopt, ik was er van kleins af al mee begaan. Mijn vader Luc werkte in Post Geluwe, zone Westhoek”, vertelt Olivier.

De nieuwe zonecommandant van Fluvia is getrouwd met Lendsey Bossuyt en is papa van Lukas en Mathis. Na zijn studies als industrieel ingenieur bouwkunde ging zijn loopbaan bij de brandweer pas echt van start in 2006 als stagiair-brandweerman. Vanaf 1 augustus 2007 startte hij zijn stage als officier bij Brandweer Zwevegem. Na 11 jaar als vrijwilliger in de post Zwevegem en tweeënhalf jaar als brandpreventieadviseur in het administratief kader van de prézone, nam majoor Olivier Dorme sedert 1 september 2016 het engagement op als clusterofficier in het beroepskader.

Taakdifferentiatie zou een oplossing kunnen zijn om mensen gemotiveerd te houden

Olivier trok mee aan de kar van het Kazerneplan. “Dat is toonaangevend in Vlaanderen met nieuwe kazernes in Menen, Belgiek en straks in Beveren-Leie en Bramier. Ook de nieuwe plannen op Evolis en de uitdaging voor de andere gemeenten en steden in de toekomst”, duidt Francis Benoit, burgemeester van Kuurne en voorzitter van hulpverleningszone Fluvia. Sinds 1 maart neemt Olivier nu het mandaat van zonecommandant op voor de komende zes jaar.

SOCIALE VERBONDENHEID

Olivier Dorme wil de uitdagingen van zijn nieuwe job niet uit de weg gaan. “We moeten ons netwerk optimaal inzetten voor de aanwerving van voldoende vrijwilligers om onze werking betaalbaar te houden. Ook een goede communicatie met de burger is belangrijk. Onze organisatie is er voor de mensen en bestaat uit mensen. De burger moet kunnen rekenen op goed opgeleide mensen. Ik wil ook verder werken aan de eenheid tussen de zestien brandweerposten van de zone en ondersteunen van hun vriendenkringen. Die sociale verbondenheid is erg belangrijk. Dat is de basis voor onze toekomst”, aldus de kersverse zonecommandant.

“Op vlak van diversiteit is er ook nog een weg af te leggen als het gaat over de verhouding man-vrouw binnen de brandweer of maatschappelijke integratie van bevolkingsgroepen uit onze maatschappij. Voor de toekomst moeten we ons ook de vraag stellen of elke brandweerman of -vrouw alles moet kunnen. Taakdifferentiatie zou een oplossing kunnen zijn om mensen – ook zij die minder fysiek paraat zijn – gemotiveerd en langer aan boord te houden.”

Zone Fluvia maakte dinsdag ook zijn beslissing bekend dat er geen factuur zal worden verrekend voor hulp tijdens de stormen Eunice en Franklin, tussen 18 en 20 februari.