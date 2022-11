Olivier César wint Red Bull Capture Point in shoppingcenter K

Donderdag werd in shoppingcenter K ter hoogte van Game Mania de ultieme winnaar bekendgemaakt van de vier finalisten van de Red Bull Capture Point, een wereldwijde virtuele fotowedstrijd voor gamers rond het populaire spel ‘Gran Turismo 7’ en ‘Horizon: Forbidden West’.

In de afgelopen twee maanden konden virtuele fotografen hun talenten delen met de wereld door in een van de vier categorieën een screenshot te maken en die te delen op Twitter. Olivier César uit Oud-Heverlee kroonde zich donderdag tot Belgische winnaar en zal ons land vertegenwoordigen in New York.

“Dit had ik echt niet verwacht. De foto’s van de andere finalisten waren ook zó mooi! Ik had via Twitter over Red Bull Capture Point gehoord en vond het wel een cool concept. Tussen het werk- en gezinsleven door heb ik meestal niet veel tijd over om te gamen, maar op een avond was ik alleen thuis en dacht ik ‘Kom, we nemen een paar screenshots en zien wel.’ Dit is de eerste keer dat ik iets win, en het is meteen een buitengewone prijs. Nu is het vooral uitkijken naar New York”, aldus Olivier.

Een internationale jury beoordeelde honderden inzendingen en riep uiteindelijk Olivier César (‘New Beginnings’), Joachim Lootens (‘The Call to Adventure’), Jarno Truyts (‘The Ultimate Battle’) en Lisa Sinnaeve (‘Moment of Glory’) uit tot Belgische finalisten per categorie. Zij winnen niet alleen elk een gloednieuwe PlayStation 5, maar kregen gisteren ook de kans om hun in-game kunstwerken tentoon te stellen in Game Mania in Kortrijk.

“Olivier legde met zijn werk een prachtig sereen moment vast dat helemaal tot z’n recht komt door de zachte en warme tinten van het kleurenpalet. Met het hoofdpersonage grotendeels buiten beeld, helpt de kleine scherptediepte om de aandacht te vestigen op de uitgestrekte hand die langs het veld met madeliefjes strijkt”, zegt Belgisch jurylid Dries Deryckere, tevens opleidingscoördinator DAE Howest.