Olivier (30) fietst naar Parijs en terug voor het goede doel: “Goed eten en drinken, hé. En dan rijden op karakter”

Olivier Courtens (30) fietst in mei naar Parijs en komt ook met de fiets terug. Dat doet hij ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Hij arriveert, als alles goed verloopt, in Kortrijk op de dag van de Grote Prijs Marcel Kint, zondag 29 mei. “Ik tegen de natuur, in mijn eentje. Als een soort van bezinning.”

Olivier Courtens groeide op in Zwevegem en woont in Desselgem. Hij is nog wielrenner geweest. Hij begon weliswaar pas op zijn negentiende en fietste bij de elite zonder contract, maar is vier jaar geleden gestopt met wedstrijden fietsen. “Het was niet meer haalbaar om het te combineren met mijn voltijdse job.”

Olivier is blijven fietsen, maar dus niet meer in competitie. Hij peddelt nog altijd veel kilometers bijeen. “Soms haal ik er wel honderdvijftig op een dag.”

Ik wil het eigenlijk als een soort van bezinning doen

“Nu zal ik dus van hier naar de Eiffeltoren rijden. Ik ben verzot op Parijs. Het moet prachtig zijn om daar aan te komen, wetende dat je van Kortrijk komt. Op de wegen in onze streek kan ik natuurlijk ook een flink aantal kilometers afleggen, maar die ken ik ondertussen al goed. Ik rijd trouwens altijd naar een punt dat ik in mijn hoofd heb. Nu, naar Parijs zal ik wel proberen de kortste weg te nemen, en kasseien wil ik daarbij toch vermijden.”

Liefst alleen

Olivier vermoedt dat zijn trip zo’n zeshonderd kilometer lang wordt. “Als je conditie hebt, lukt het wel om op karakter te rijden.” Hij twijfelt nog of hij die afstand in één of in twee dagen zal afleggen. En liefst van al zou hij de rit in zijn eentje rijden.

“Dat zal een extra voldoening geven. Ik wil het eigenlijk als een soort van bezinning doen. Je hangt niet van de andere(n) af, maar daartegenover staat natuurlijk dat je ook niet even uit de wind kunt gaan zitten. Het is ik tegen de natuur. Het belangrijkste op die dag is eten en drinken, zodat je voldoende energie hebt. De rest volgt. Ik hoop natuurlijk op een beetje mooi weer.”

Ik wilde een doel om voor te rijden, en als ik er iemand mee kan helpen, is dat des te mooier en nog een extra stimulans. Daarom koppel ik het aan Kom Op tegen Kanker

Olivier wil wel nog een vrijwilliger vinden, die hem met de auto wil bevoorraden op bepaalde plaatsen. “Ik kan ook materiaalpech hebben. Een band vervangen kan ik, maar als er bijvoorbeeld een wiel breekt, heb ik reservemateriaal nodig. De persoon die mee zou gaan, zou ook foto’s kunnen maken, zodat de mensen kunnen volgen via de sociale media.” Olivier is zelf trouwens ook bezig met fotografie: “Dat is, naast fietsen, ook een passie.”

Olivier wil zich graag laten sponsoren voor zijn rit. De opbrengst daarvan gaat naar Kom Op Tegen Kanker. Je kan per kilometer sponsoren, of met een vast bedrag.

“Ik wilde een doel om voor te rijden, en als ik er iemand mee kan helpen, is dat des te mooier en nog een extra stimulans. Daarom koppel ik het aan Kom Op tegen Kanker. Ik vind dat een mooie organisatie. De meeste mensen kennen wel iemand die overleden is aan kanker. Het is nog altijd een van de grootste doodsoorzaken.”