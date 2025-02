Olivia (17) wint goud op ‘Junior Table Master 2025’: “Een heel leerrijke ervaring”

In de Hotelschool in Doornik had de wedstrijd ‘Junior Table Master 2025’ plaats, een wedstrijd die werd in het leven geroepen door de Federation of Table Masters. Tijdens deze wedstrijd ligt de focus op de manier om jong zaalpersoneel in de kijker te plaatsen. Olivia Bruyneel uit Ingelmunster haalde goud voor Ter Groene Poorte.

Olivia (17) is de dochter van David Bruyneel en Charlotte Ver Eecke, de zaakvoerders van Carrosserie David Bruyneel in de Heirweg Zuid in Ingelmunster. Ze heeft één oudere zus Juliette. Haar hobby’s zijn koken en creatief bezig zijn. Olivia ging naar de Onze-Lieve-Vrouwschool en daarna naar Prizma Middenschool in Ingelmunster. Vanaf het derde middelbaar volgt ze de lessen in Ter Groene Poorte in Brugge, waar ze op internaat zit. “Ik nam deel aan de wedstrijd ‘Junior Table Master 2025’, georganiseerd door FETAM.. Een van de uitdagingen was het versnijden van een zalm (Darne de Saumon Grillé) volgens de regels van de kunst. Daarna was er onder meer een uitdagende zaalbereiding van een Orange coupée à vif à l’Espagnole met sabayon en Grand Marnier, een groot luik kennis over sommellerie en wijnen die op de kaart stonden en veel aandacht voor tafeletiquette en niet evidente situaties, die zich in een restaurant kunnen voordoen”, vertelt ze.

Meteen bingo

“Kortom, een mix van hoe een perfecte maître een perfect service kan leiden. We trainden heel veel voor deze wedstrijd, soms tot ‘s avonds in de late uren. Ik ben mijn coaches Stefaan Plaisier en Dirk Demeyer daar enorm dankbaar voor. Aan deze wedstrijd namen er verschillende hotelscholen van België deel. Ik behaalde goud. Het verschil met de tweede plaats was 72 punten. Daar ben ik wel bijzonder trots op. Het was een leerrijke ervaring, waarin ik leerde omgaan met stress. Ik ben heel dankbaar dat ik aan deze wedstrijd heb mogen deelnemen. Het was mijn eerste grote wedstrijd en het was direct bingo. Vat ik hogere studies aan, dan zal ik dit zeker combineren met mijn passie voor de horeca.”