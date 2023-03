Oliver Luyckx (19) uit Gistel in de prijzen op Helleborus Floral Award: “Beeldende kunst in floristenwereld”

Amper 19 jaar en bij je eerste floristenwedstrijd een prijs pakken. Oliver Luyckx kan dat. Hij kreeg de groene vingers al van thuis mee, maar wil z’n kunnen nog verder aanscherpen. “Studeren was niks voor mij. Ik ben liever met mijn handen bezig en wil me creatief uiten.”

Februari was helleborusmaand in plantencentrum Het Wilgenbroek in Oostkamp bij Brugge. Diezelfde maand vond de Helleborus Floral Award plaats, een wedstrijd voor floristen en studenten bloemsierkunst. De negende editie leverde 27 kunstwerken op die door de bezoekers en een jury konden beoordeeld worden. Daarbij viel ook een Gistelnaar in de prijzen: de 19-jarige Oliver Luyckx met zijn kunststuk Dansende ballerina. Hij was winnaar in de klasse van het volwassenenonderwijs. Zijn familienaam doet meer dan een belletje rinkelen, want zijn ouders Inge en Frederik zijn zaakvoerders van het gelijknamige tuin- en plantencentrum in de Snaaskerkestraat.

“Ik heb toch wel dertig tot veertig uur aan het bloemstuk gewerkt”, doet Oliver uit de doeken. “Je ziet wilgentakken in driehoekvormen en bekleed met helleborus en kussentjesmos. Je moet weten: ik heb het werk takje per takje moeten opbouwen. Alles moest perfect passen. Waar ik de inspiratie haalde? Sinds dit schooljaar doe ik ook aan beeldhouwkunst aan de kunstacademie in Oostende, waar ik ook graag rond driehoekvormen werk. En natuurlijk kan ik niet om het tuincentrum van mijn ouders heen. Daar doe ik ook veel ideeën op.” Of de helleborus nu zijn favoriete bloem is? “Het is één van de mooiste bloemen, ja. Maar mijn absolute favoriet is toch wel de witte anemoon.”

Meer dan een hobby

Het is opvallend: een negentienjarige die zich ten volle op het bloemschikken stort. “Ik voltooide mijn middelbare studies sociaal-technische wetenschappen aan het Sigo, maar aan hogere studies wou ik niet beginnen. Eerlijk, er huist geen student in mij. Ik ben graag met mijn handen bezig en wil me creatief uiten. Ik volg daarom een opleiding tot florist bij Syntra West en loop stage bij de bekende florist Geert Pattyn uit Wervik. Ik hoop op termijn als florist in de evenementensector terecht te komen. Ik wil ook innovatief uit de hoek komen, bijvoorbeeld door beeldende kunst in de floristenwereld te introduceren in plaats van klassieke stukken te maken”, zegt Oliver.

“Ik hoop op termijn als florist in de evenementensector terecht te komen”

“Intussen stop ik ook een handje toe in de zaak van mijn ouders, waar ik veel bijleer over de bomen, planten en bloemen. Want veel begint bij het ten gronde leren kennen van de producten waarmee je moet werken. Ik ben alvast erg fier dat ik bij mijn eerste wedstrijd al een prijs pak. Nu, ik krijg het wel vaker te horen, hoor. ‘Moh, zo’n jonge gast die bloemstukken maakt?’ (lacht) Ook tijdens het uitgaan met vrienden bijvoorbeeld moet ik het soms uitleggen aan de hand van foto’s. Ik vind het ongelooflijk leuk om te doen. En het heeft enkele extra voordelen. (knipoogt) Mijn vriendin Renée (19) geef ik af en toe een bloemetje. Nee, niet zomaar een boeket rozen, maar een mooi bloemstuk. Ze verdient dat en is er altijd stief content mee.”

Familiebedrijf

Of Oliver in de voetstappen van mama en papa zal treden, valt nog af te wachten. Tuincentrum Luyckx kleurt alvast een mooi stukje lokale geschiedenis in. “De zaak is begin de jaren 1900 opgericht door Edmond Casteleyn en was oorspronkelijk een zaadkwekerij”, doen zaakvoerders Frederik Luyckx en zijn vrouw Inge Debruyne uit de doeken. “Later zet één van de dochters, Anna Casteleyn, het werk verder met haar man Azer Callens op de huidige locatie in de Snaaskerkestraat 19. Zij begonnen stilaan met de verkoop van sierplanten en bloemen.”

In 1994 nam Frederik het over als zoon van één van de dochters van Anna en Azer. Naast de vrouw van Frederik zit ook zus Annelies Luyckx en tante Elisabeth Callens in de zaak – een echt familiebedrijf dus. “Ondertussen is de zaak geëvolueerd naar een uitgebreid tuincentrum met nadruk op tuinplanten en een eigen plantenkwekerij. Onze zoon Oliver was als kind al zeer creatief en heeft zijn ding gevonden in de bloemsierkunst. We vinden het belangrijk dat hij eerst het vak onder de knie heeft.” Verdere studies aan het internationale bloemschikinstituut Boerma in Aalsmeer bij Amsterdam staan op de planning.