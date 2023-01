Olena Havrylyuk is de Krak van Ruiselede: “Dankzij een massa mensen met een genereus hart”

“Mijn hart heeft vaak gebloed”

Had je deze Krak-overwinning verwacht?

“Ik had in het begin niet echt door hoe het allemaal zou verlopen, en of ik iets moest ondernemen. Maar al gauw kreeg ik reacties in mijn kennissenkring en van collega’s. Toen ging het plots heel vlug. Via mond-tot-mondreclame, via Facebook. De collega’s van de verpleegkunde en heel wat dokters beloofden meteen mijn kandidatuur te steunen.”

Je hebt nog contact met je moeder. Hoe drastisch is het leven daar veranderd?

“We hebben haar nog niet kunnen bezoeken, maar we bellen heel vaak. Je moet daar constant op je hoede zijn en bij luchtalarm direct een schuilkelder zoeken. De meest jonge mannen zijn er weg. In de winkels is er een schaars aanbod van basisproducten. Er is maar enkele uren per dag elektriciteit. En verplaatsingen zijn niet zonder risico.”

Hoe blik je terug op 2022?

“Mijn hart heeft zo vaak gebloed… Die mensenvluchten, die jonge kerels die naar het slagveld trekken, de vereenzaming, het gebrek aan levensmiddelen… Maar ik ben al de mensen hier heel dankbaar voor hun medewerking aan onze steuncampagne.”