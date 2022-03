Olena en Galina houden in Ruiselede inzamelactie voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Caritatieve of humanitaire acties worden her en der ondernomen. Ook in Ruiselede is er op 12 en 13 maart een inzamelactie, telkens van 10 tot 12 uur. Droge voeding, medicijnen, pijnstillers, baby- en kindervoeding, luiers, dekens en kledij. Dat zijn producten die kunnen ingeleverd worden in het voormalig brandweerarsenaal in de Aalterstraat.

Een van de initiatiefnemers is Olena, in België aangesproken als Lena, Havrylyuk (50), die ruim 20 jaar gehuwd is met Jo Boone. Het paar woont in de Mortelwalstraat, met Lena’s dochter Iryna. Meteen sloeg ze de handen in mekaar met Galina Melnik, uitbaatster van café De Nieuwe Muide en gehuwd met Franc Vanoost. Uit de sombere blik en de bijna tranende ogen van beide dames Lena en Galina blijkt de verontwaardiging om wat in hun geboorteland gebeurt. En dat het gevoel voor eigenheid, vrijheid en patriottisme groot is voor hun geboorteland. Met trots koesteren ze de vlag van hun land van afkomst.

Lena’s familie woont in de stad Kalynivka in de regio Vinnitsa, zo’n 200 km ten westen van Kiev. Lena nam vorige zondag deel aan de manifestatie in Brussel en is verpleegkundige in het ziekenhuis van Tielt. Daar heeft Lena twee collega’s met Oekraïense roots en het ziekenhuis zal ook actie ondernemen voor Oekraïne. Lena ging zich in het gemeentehuis aanmelden: indien nodig, als er Oekraïners naar hier komen, wil ze graag met haar moedertaal gaan ‘tolken’.

Galina’s familie woont in Lviv in West-Oekraïne en heel wat vrienden in Odessa. Haar man Franc Vanoost licht de actie toe: “We gaan alles doen om deze inzamelactie zo goed mogelijk te laten verlopen. We rekenen op de solidariteit van ons land, onze gemeente. De gemeente zelf stelt de leegstaande loods ter beschikking. Voor het transport is alles geregeld.”

Maandag 14 maart komen bestelwagens uit Deinze alles opladen en vervoeren naar Gent. Van daaruit gaat groot transport naar de grens van Polen en Oekraïne, dankzij de logistieke steun van drie grote bouwfirma’s. Waar de aflevering precies gebeurt, is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de evolutie van het conflict.